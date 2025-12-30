LIČNA KARTA KOJA JE ISTEKLA - OZBILJAN PROBLEM: Posledice neobnovljenih dokumenata mogu biti jezive - Nemate pojma šta može da se desi!

ISTEK lične karte mnogima deluje kao administrativna sitnica, ali u praksi može da preraste u ozbiljan problem, naročito kada je u pitanju pristup sopstvenom novcu. Iako bankovni račun ne prestaje automatski da postoji, posledice neobnavljanja dokumenta mogu biti mnogo ozbiljnije nego što građani očekuju.

U bankama u Srbiji važi pravilo da račun formalno ostaje otvoren i da novac na njemu ne može biti oduzet. Plate, penzije i druga redovna primanja u većini slučajeva nastavljaju da pristižu. Međutim, problem nastaje u trenutku kada vlasnik računa pokuša da tim novcem raspolaže.

Bez važeće lične karte, banke mogu postepeno da uvedu ozbiljna ograničenja. To najčešće znači da klijent ne može da podigne gotovinu na šalteru, da menja uslove računa, da podnese zahtev za kredit ili da dobije novu bankarsku karticu. Elektronsko bankarstvo može privremeno da funkcioniše, ali i ono može biti ograničeno ili potpuno isključeno ukoliko banka zatraži ažuriranje identifikacionih podataka.

Razlog za ovakvu praksu nije samovoljna odluka banaka, već zakonska obaveza. Banke su dužne da u svakom trenutku imaju važeći identifikacioni dokument klijenta, u skladu sa propisima o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Ako lična karta duže vreme nije obnovljena, banka ima pravo da delimično ili potpuno blokira račun, a u krajnjem slučaju čak i da raskine ugovor sa klijentom.

Ne postoji jedinstven rok nakon kog nastupaju sankcije – svaka banka primenjuje sopstvenu procenu. U praksi, prvih nekoliko nedelja po isteku dokumenta često prolazi bez većih problema. Nakon mesec do tri meseca počinju ograničenja, dok duže ignorisanje obaveze može dovesti do ozbiljnih blokada, kada građanin faktički ne može da raspolaže sopstvenim sredstvima.

Rešenje je, međutim, jednostavno. Podnošenje zahteva za novu ličnu kartu odmah po isteku stare u većini slučajeva je dovoljno da banka ne uvodi restrikcije. Čak i potvrda MUP-a da je zahtev predat često omogućava privremeno „odmrzavanje“ računa dok novi dokument ne bude izdat.

U vremenu kada se gotovo sve finansijske transakcije oslanjaju na identifikaciju građana, istek lične karte više nije bezazlena formalnost. Za mnoge to može biti trenutak kada shvate da pristup sopstvenom novcu zavisi od jednog, naizgled običnog dokumenta.

