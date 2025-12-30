TAJNO MESTO U EVROPI: Evo gde bogataši skladište novac!
ŠVAJCARSKE privatne banke proširuju svoje timove usmerene na Aziju nakon naglog porasta preporuka i upita iz regije tokom protekle dve godine.
Bankari su rekli da azijske porodične kompanije i ultrabogati pojedinci sve više prebacuju svoj novac u Švajcarsku, tražeći direktne veze i utočište za imovinu, uključujući fizičko zlato u trezorima.
- Klijenti žele da njihova ulaganja budu legalno knjižena i držana u Švajcarskoj čak i ako žive i rade negde drugde - rekli su bankari.
Švajcarska je zadržala poziciju vodećeg svetskog finansijskog utočišta uprkos godinama predviđanja da će erozija bankarske tajne i međunarodni pritisak na ofšore finansije umanjiti njen status.
Zemlja je ostala glavno središte za ofšore bogatstvo u 2024. godini, sa 2,74 biliona dolara imovine pod upravljanjem, prema Boston Consulting Group (BCG).
Suparnička središta, uključujući Hong Kong, Singapur i Dubai, rastu brže poslednjih godina.
Hong Kong je prošle godine imao 2,65 biliona dolara imovine pod upravljanjem, prema BCG-u, dok je Singapur imao 1,92 biliona dolara.
No, dva azijska središta postala su vitalna lovišta za švajcarske privatne banke, služeći kao brzorastući izvori novih klijenata, a mnoga imovina na kraju se vraća u Švajcarsku.
Broj depozita stanovnika Hong Konga i Singapura naglo je porastao poslednjih godina, prema podacima BIS-a i SNB-a.
(SEEbiz)
BONUS VIDEO:
Ovako izgleda EXATLON kamp
Preporučujemo
OVDE JE SKIJANjE POTPUNO BESPLATNO: Zaboravite na luksuzna skijališta i paprene cene
20. 12. 2025. u 15:02
UDARAC EVROVIZIJI: Pobednik iz 2024. Nemo vratio trofej, ovo je razlog
11. 12. 2025. u 23:25
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
UMRO NAJTEŽI ČOVEK NA SVETU: Sa 600 kilograma ušao u istoriju - borio se da smrša, ali bolest je presudila
DRŽAO je Ginisov rekord za najtežeg čoveka na planeti...
30. 12. 2025. u 18:15
Komentari (0)