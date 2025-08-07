KROV NAD GLAVOM ZA 6.000 EVRA: Može da se kupi i na kredit
POPULARNOST montažnih kuća raste jer su za 40 ili 50 odsto jeftinije od zidanih.
Osim toga, mlađe generacije sve češće žele da njihovi domovi nose njihov lični pečat, pa uz tipske kuće imaju i opciju "po želji kupca".
Jeftine su, ekološke, tople i odmah useljive, a trajanje materijala koji se koriste je oko 100 godina. Najprimamljivija činjenica oko montažnih kuća je brzina njihove izgradnje. Za razliku od klasičnih kuća koje se zidaju na licu mesta, montažne kuće se izrađuju od unapred fabrikovanih elemenata. Većina proizvođača tvrdi da su kuće od 80 kvadrata, gotove za otprilike mesec dana.
Korona kriza i želja građana da pobegnu od gradske vreve, a za neke pristojne pare, podigle su im tražnju na rekordne nivoe. Brzina gradnje i dobijanje ključa u ruke i za manje od dva meseca, dodatno im je podgrejala prodaju. Montažnu kuću, nekih 40 kvadrata, moguće je pazariti i za manje od 10.000 evra. Cena kvadrata kreće se od oko 150 evra do oko 500 evra, a vrednost varira od niza faktora. U ponudi su dva tipa gradnje: siva gradnja i ključ u ruke.
Siva gradnja (koja ne uključuje postavljanje elektro instalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije, kao ni postavljanje podnih obloga ni sanitarija) košta između 150 i 220 evra po kvadratu.
Da biste izgradili kuću, potrebno je da imate plac, ali i lokacijsku dozvolu, što se dobija tako što geodetski snimak i idejno rešenje za kuću predate u opštini. Potrebno je da se uradi i elaborat o energetskoj efikasnosti, a kada se prikupe sve potrebne dozvole, ide se na glavni građevinski projekat i radovi mogu da počnu.
Ovom cenom obuhvaćeni su zidovi, odnosno drvena kontrukcija kuće sa izolacijom i gipsanim pločama. Za ovu cenu dobija se i spoljšna fasada kuće sa izolacijom, krečenje unutrašnjih zidova, krov, stolarija, kao i transport, istovar i montaža. Uslov je da kupac prethodno napravi temelj i ploču na koju će se kuća i postaviti, a to za kuću od 40 kvadrata košta oko 1.000 evra.
Računica tako pokazuje da je kuću od 40 kvadrata moguće kupiti već za 6.000 evra, ali treba znati da će bar još nekoliko hiljada koštati sve neophodne instalacije i temelj.
Za cenu od 500 evra po kvadratu praktično je moguće dobiti celu kuću sa svim instalacijama, kupatilom, podovima, terasom, kuhinjom, ali i temeljem na koji se postavlja. Računica tako pokazuje da je kuću od 40 kvadrata moguće kupiti za 20.000 evra i da za te pare imate kompletno opremljen objekat. U 40 kvadrata možete imati kupatilo, kuhinju, sobu, terasu, a kuću je moguće izvesti i na sprat.
Kredit za montažnu kuću
Banke, inače odobravaju kredit za montažnu kuću i on je vrlo sličan stambenom kreditu. Da bi banka odobrila kredit za izgradnju montažne kuće, prvo je potrebno da klijent poseduje plac na kojem će izgraditi nekretninu, uz naravno pribavljene sve neophodne dozvole za gradnju.
Za početak je važno znati i da zahtev za kredit mogu da podnesu klijenti koji su državljani Republike Srbije sa prebivalištem u našoj zemlji. Uslov je i zaposlenje na neodređeno vreme, najčešće minimum šest meseci kod poslednjeg poslodavca, ili status penzionera.
Redovna primanja mogu da budu opterećena maksimalno do 60 odsto sa ratama svih kredita, uključujući i ratu kredita za izgradnju montažne kuće. Ovo se pak pravilo razlikuje od banke do banke. Što se tiče hipoteke za dobijanje kredita, važno je da vrednost objekta na kom se ona uspostavlja bude dovoljna da "pokrije" vrednost kredita koji klijent banke želi da uzme.
Praktično, u zavisnosti od iznosa i ročnosti kredita, hipoteka može biti uspostavljena i samo na zemljištu na kom se objekat gradi. Rok otplate kredita ide i do 30 godina.
