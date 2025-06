"OGROMAN USPEH SMO NAPRAVILI" Ministar Mali u parlamentu predstavio zakone iz nadležnosti Ministarstva finansija

PRVI potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali predstavio je danas u Skupštini Srbije predloge zakona iz nadležnosti Ministarstva finansija, među kojima su izmene zakona koji se odnosi na povoljne stambene kredite za mlade, kao i zakona koji su vezani za nabavku rafala i izgradnju auto - puta Beograd – Zrenjanin – Novi Sad, te unapređenja distributivne mreže.

Foto: Printskrin Juronjuz

Mali je podsetio da je zakon o subvencionisanim stambenim kreditima usvojen polovinom marta, i da se za tri meseca prijavilo i pokazalo zainteresovanost više od 5.500 mladih. Od tog broja, dodao je, ugovor je potpisan sa više od hiljadu mladih.

Ministar je naveo i da osam poslovnih banaka podržava projekat, i istakao da je želja države da mladi do 35 godina dođu do svoje prve nekretnine uz samo jedan odsto učešća.

- Ogroman uspeh smo napravili. Zainteresovanost je velika. Važno je da mladi dobiju priliku da na brz, efikasan i jeftin način dođu do svoje prve nekretnine. U tom prvom koraku država je tu da pomogne i da se taj san koji mnogi sanjaju i ostvari - rekao je Mali.

On je istakao da su predložene izmene i dopune zakona kako bi se unapredio ceo sistem, a na osnovu zahteva i sugestija mladih, ali i poslovnih banaka.

Siniša Mali je istakao da se prva promena odnosi na to da se u zakon uključe i pomoćni objekti, kao objekti za koje se može davati kredit, jer su do sada bili obuhvaćeni samo glavni objekti - stan ili kuća.

Druga izmena, dodao je, odnosi se na jemce.

- Zakonom smo odmah omogućili da i oni koji nemaju posao, nezaposleni, takođe mogu da dobiju ove stambene kredite. Ono što smo primetili je da osim jemca iz uže porodice postoji veliki broj zahteva da jemac za takav kredit bude neko treće lice, i upravo izmenama ovog zakonami to omogućavamo - rekao je Mali.

On je istakao i da je dosta mladih tražilo da na svom zemljištu, zemlji svojih roditelja, sagrade kuću ili montažnu kuću što se sada i predviđa izmenama zakona.

- Bilo je dosta nedoumica da li se taksa za upis hipoteke kada je Republički geodetski zavod u pitanju plaća od strane klijenta ili banke. Ovim izmenama i tu dilemu rešavamo – ne plaća se ništa kada je ta taksa u pitanju, odnosno, trošak te takse preuzima država na sebe kako bi mladi po povoljnijim uslovima i uz što niže troškove došli do prve stambene jedinice - rekao je Mali.

Ministar je podsetio da je pre tri godine započet veliki projekat koji za cilj ima da majke dođu do svoje prve stambene jedinice.

- Majke imaju pravo da od države dobiju besplatno, bez bilo kakve obaveze, subvencije do 20.000 evra za kupovinu svoje prve nekretnine. Nakon izmene odgovarajuće uredbe omogućićemo da se i ta pomoć od do 20.000 evra računa kao učešće u jeftinim stambenim kreditima ukoliko se ispunjavaju svi uslovi - rekao je Mali.

On je dodao da je ukupno 1.035 majki u par godina dobilo ovu pomoć države, a da je ukupan iznos novca koji je izdvojen iz budžeta 12,3 miliona evra.

Mali se osvrnuo i na Predlog zakona o alimentacionom fondu, ocenivši da je reč o veoma važnom zakonu koji pokazuje brigu vlasti prema onima kojima je ta briga najpotrebnija.

- Kroz Zakon o alimentacionom fondu, kroz izmene zakona o jeftinim stambenim kreditima i kroz pomoć koju dajemo majkama za kupovinu prve nekretnine, pokazujemo brigu prema ljudima, brigu za one kojima je ta briga najpotrebnija i to je jedna od osnova naše politike od koje nećemo odustati - rekao je Mali.

Ministar je govorio i o izgradnji auto - puta Beograd – Zrenjanin – Novi Sad, ukazujući da su investicije jedan od stubova naše ekonomske politike, osim podizanja životnog standarda, kroz rast plata, penzija i minimalne zarade.

Naveo je da 7,4 odsto BDP ide u kapitalne investicije, i istakao da se trenutno gradi veliki broj auto puteva, brzih saobraćajnica i brzih pruga.

On je podsetio da je predsednik Aleksandar Vučić najavio da će na Vidovdan, 28 juna, biti otvareno 20 novih kilometara auto – puta na Koridoru 11.

- Do kraja godine imaćemo otvaranje još 14km takozvanog Moravskog koridora od Vrbe do Vrnjačke Banje. Imaćemo otvaranje i 25km Dunavske magistrale. To su sve stvari koje menjaju kvalitet života i podižu kvalitet infrastrukture čineći našu zemlju atraktivnijom - rekao je Mali.

On je dodao da je deonica Beograd - Zrenjanin dugačka 67,7 km, a Zreljanin - Novi Sad 37,7 km, kao i da će se od Zrenjanina do Beograda stizati za oko 30 minuta, a od Zrenjanina do Novog Sada za 15 do 20 minuta.

Ministar je podsetio i da se u Vojvodini grade i Fruškogorski koridor i takozvani „Smajli“ od Bačkog brega do Kikinde.

- Vojvodina će u narednih nekoliko godina sa ta tri važna puta biti potpuno umrežena auto-putevima što je dodatni podsticaj za dalji rast i razvoj tog dela Srbije - rekao je Mali.

On je predstavio i zakon o davanju garancije „Elektrodistribuciji Srbije“, koji se odnosi na unapređenje distributivne mreže, i zamenu drvenih stubova betonskim.

- Taj zakon podrazumeva zamenu drvenih stubova i izgradnju sigurnih betonskih na područiju Kraljeva, Niša i Kragujevca - rekao je Mali, i dodao da se nastavlja sa unapređenjem elektroenergetske mreže.

Mali je predstavio i predlog zakona koji se odnosi na nabavku i kupovinu 12 višenamenskih borbenih aviona tipa Rafal.

- Želimo da u potpunosti unapredimo i modernizujemo našu avijaciju, našu vojsku - rekao je Mali, i dodao da je kupovina rafala projekat u sklopu velike modernizacije i nikada većih ulaganja u Vojsku Srbije.

Mali je rekao da su prva dva avansa isplaćena iz budžeta Srbije, a da će kredit pokrivati ostatak obaveza prema francuskoj strani.

Podsetio je i da su Beograd i Srbija danas i sutra domaćini više od 400 delegata iz 154 zemlje i međunarodnih institucija i organizacija koje učestvuju na prvom IPM sastanku (International Participants Meeting) organizovanom povodom prestojeće specijalizovane izložbe Ekspo 2027. godine.

Ministar je naveo da je taj sastanak najveći događaj po broju zemalja koji je ikada organizovan u našoj zemlji, što dovoljno govori o opravdanosti da budemo domaćini velikog događaja, najvećeg u našoj istoriji, najvećeg u svetu 2027. godine – Ekspa.

- Ogromno je interesovanje svih zemanja sveta da dođu u Beograd u Srbiju. Zato i kažemo da je to naša najveća razvojna šansa koju ne smemo propustiti - zaključio je Mali.