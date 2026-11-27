GOLEADA U UTREHTU
Jong Utreht dočekuje Almere siti u utakmici holandske druge lige koja bi, sudeći po dosadašnjim rezultatima dva tima, mogla da bude izuzetno efikasna.
Mladi tim Utrehta nalazi se na pretposlednjem, 19. mestu sa 14 bodova iz 16 utakmica. Na poslednjih pet mečeva zabeležio je dve pobede, remi i dva poraza, a na tri od tih pet susreta postignuto je najmanje pet golova. Sa 26 postignutih i 37 primljenih golova, domaćin ima prosek od gotovo četiri pogotka po utakmici.
Almere siti je drugoplasirani tim prvenstva sa 31 bodom iz 16 utakmica, a na poslednjih pet mečeva u svim takmičenjima ostvario je četiri pobede. Gosti su u prvenstvu postigli čak 37 golova, dok su na poslednje tri prvenstvene utakmice viđena najmanje četiri pogotka.
Obe ekipe neguju otvoren stil igre, a u prilog opkladi na veliki broj golova ide i tradicija – sva tri poslednja međusobna susreta završena su sa najmanje četiri pogotka.
NAŠ TIP: 4+ (kvota 1,80)
Preporučujemo
JURIMO ŠESTI U NIZU! Evo današnjeg Tip tiketa
27. 11. 2026. u 08:59
TIP DANA! Rudari se vraćaju na pobedničku stazu
27. 11. 2026. u 08:55 >> 09:57
PATRIOTSKI TIKET: Dva srpska kluba bore se u Ligi konferencije, a tu su i košarkaši
26. 11. 2026. u 17:01 >> 17:07
KVOTA JE ODLIČNA! Idemo hrabro
26. 11. 2026. u 12:57
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
"Ne mogu da pričam za ceo tim, ali jasno je..." Oglasio se košarkaš Crvene zvezde nakon ubedljivog poraza od Virtusa!
Nakon ubedljivog poraza Zvezde u Beogradu od Vritusa 84:108 utiske je izneo košarkaš crveno-belih David Kramer.
24. 11. 2026. u 22:02
HAOS NA MEČU TURSKOG I IZRAELSKOG TIMA: Igrači odbili da se rukuju, a onda velika tuča na tribina (VIDEO)
Veliki neredi na meču Bešiktaša i Hapoel Ber Ševe.
26. 11. 2026. u 19:51
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)