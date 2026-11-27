Jong Utreht dočekuje Almere siti u utakmici holandske druge lige koja bi, sudeći po dosadašnjim rezultatima dva tima, mogla da bude izuzetno efikasna.

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Mladi tim Utrehta nalazi se na pretposlednjem, 19. mestu sa 14 bodova iz 16 utakmica. Na poslednjih pet mečeva zabeležio je dve pobede, remi i dva poraza, a na tri od tih pet susreta postignuto je najmanje pet golova. Sa 26 postignutih i 37 primljenih golova, domaćin ima prosek od gotovo četiri pogotka po utakmici.

Almere siti je drugoplasirani tim prvenstva sa 31 bodom iz 16 utakmica, a na poslednjih pet mečeva u svim takmičenjima ostvario je četiri pobede. Gosti su u prvenstvu postigli čak 37 golova, dok su na poslednje tri prvenstvene utakmice viđena najmanje četiri pogotka.

Obe ekipe neguju otvoren stil igre, a u prilog opkladi na veliki broj golova ide i tradicija – sva tri poslednja međusobna susreta završena su sa najmanje četiri pogotka.

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