SUDAR dva potpuno različita sveta, obilje smeha i toplina porodičnih odnosa donose prazničnu komediju u kojoj će svaka generacija pronaći nešto svoje.

Foto: Pink Media Group

Uoči svečane premijere filma "Božićna avantura", koja će biti održana 3. decembra u Sava Centru, Marko Jovičić govori o humoru koji spaja generacije, izazovima snimanja na Zlatiboru i želji da ova porodična komedija postane deo praznične tradicije domaće publike. Film od 10. decembra stiže u bioskope širom Srbije.

Susret beogradskog baletana sa tradicionalnom porodicom njegove verenice u Mačkatu polazište je za niz duhovitih situacija, ali i priču o prihvatanju različitosti.

- Mislim da je upravo taj sudar dva sveta najveći izvor humora u našem filmu. Imate jednog gradskog baletana koji dolazi u porodicu u kojoj važe potpuno drugačija pravila, običaji i način života. I onda nastaje čitav niz situacija u kojima se niko zapravo ne snalazi najbolje, ali svi misle da su baš oni u pravu - kaže Jovičić.

Foto: Pink Media Group

Nasmejati pripadnike različitih generacija jedan je od najzahtevnijih zadataka u komediji.

- Trudili smo se da napravimo film u kojem će svaka generacija pronaći nešto svoje. Neko će se smejati Vanjinim nezgodama, neko će prepoznati svog oca ili dedu u Slobodanu, a neko će se setiti sopstvenog prvog upoznavanja sa porodicom partnera - objašnjava Jovičić.

Iako je veliki deo filma sniman tokom hladnih zlatiborskih noći, dobro raspoloženje nije napuštalo ekipu.

- Kada su ljudi umorni, promrzli, a pritom pokušavaju da ostanu ozbiljni u potpuno apsurdnoj sceni, dovoljno je da neko napravi jedan izraz lica i cela ekipa počne da se smeje - podelio je svoje utiske reditelj ovog božićnog ostvarenja.

Foto: Pink Media Group

Nakon već snimljenog nastavka, u pripremi je i treći film, "Makedonska rapsodija", a želja je da ove filmske avanture prerastu u prazničnu tradiciju.

- Ako "Božićna avantura" postane film koji porodice tradicionalno gledaju za praznike, to bi za nas bio ogroman uspeh - kazao je Marko.

Marku Jovičiću je posebno važna poruka koju će publika poneti iz bioskopa.

- Porodica nije mesto gde svi moramo da budemo isti, već mesto gde treba da budemo prihvaćeni baš takvi kakvi jesmo. Naši junaci imaju svoje mane, tvrdoglavosti i predrasude, ali kada je najvažnije, ljubav ipak pobedi. Možda je baš to najlepša božićna poruka, da jedni drugima malo više praštamo, da se malo više razumemo i da ne zaboravimo da se smejemo - zaključio je Jovičić.

Budite i vi deo ove "Božićne avanture" koja će oduševiti celu porodicu.

Premijera nas očekuje 3. decembra u Sava Centru, a od 10. decembra ovaj božićni spektakl možete pogledati u bioskopima širom Srbije.