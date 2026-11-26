OD početka 2027. godine očekuju se promene u obračunu zarada i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Najniža osnovica za obračun doprinosa trebalo bi da dostigne 57.174 dinara, dok će minimalna cena rada biti povećana sa 371 na 405 dinara po radnom satu. Menja se i neoporezivi iznos zarade, koji će iznositi 37.369 dinara.

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Početak 2027. godine donosi nekoliko važnih promena za zaposlene i poslodavce u Srbiji. Pored povećanja minimalne zarade, očekuje se i rast najniže i najviše osnovice za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, što će uticati na obračun zarada i visinu pojedinih obaveza.

Prema proračunima zasnovanim na prosečnoj bruto zaradi u Srbiji za period od oktobra 2025. do septembra 2026. godine, prosečna bruto zarada iznosila je 163.355 dinara. Na osnovu tog podatka izračunate su očekivane nove granice za obračun doprinosa.

Kako navodi poreska savetnica Marija Đorđić, povećanje osnovica u odnosu na važeće iznose za 2026. godinu trebalo bi da bude oko 11,5 odsto.

Najniža osnovica za doprinose 57.174 dinara

Prema važećim pravilima, najniža osnovica za obračun doprinosa određuje se u visini od 35 odsto prosečne zarade, dok najviša iznosi petostruki iznos prosečne zarade.

Na osnovu ovih parametara, najniža osnovica za 2027. godinu trebalo bi da iznosi oko 57.174 dinara, što je za 5.877 dinara više u odnosu na sadašnjih 51.297 dinara.

Istovremeno, najviša osnovica trebalo bi da poraste sa 732.820 na približno 816.775 dinara.

Ovi iznosi još čekaju zvaničnu potvrdu ministra finansija, koja se očekuje do kraja decembra. Nakon objavljivanja, nove osnovice primenjivaće se tokom cele 2027. godine.

Do tada, odnosno do 31. decembra 2026, ostaju na snazi postojeći iznosi. Promena osnovica važna je za obračun doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, kao i za određene kategorije osiguranika čije se obaveze utvrđuju na osnovu ovih parametara.

Minimalna cena rada raste na 405 dinara po satu

Jedna od najznačajnijih promena za zaposlene odnosi se na povećanje minimalne cene rada. Od 1. januara 2027. godine minimalna zarada iznosiće 405 dinara po radnom času, umesto dosadašnjih 371 dinar.

To predstavlja povećanje od 34 dinara po satu, odnosno oko 9,2 odsto. Nova minimalna cena rada važiće tokom cele 2027. godine.

Za zaposlene koji primaju minimalac to znači da mesečna zarada neće biti ista svakog meseca, već će zavisiti od broja radnih sati.

Prema proračunu poreskog savetnika Jovana Pavlovića, minimalna neto zarada za mesec sa 168 radnih sati iznosiće 68.040 dinara, dok će za 184 radna sata dostići 74.520 dinara.

U mesecu sa 176 radnih sati zaposleni koji prima minimalnu zaradu trebalo bi da dobije 71.280 dinara neto.

Kada je reč o bruto 1 zaradi, za isti broj od 176 radnih sati ona bi, prema navedenom obračunu, iznosila približno 96.352,50 dinara.

Koliko će iznositi minimalac za prosečan mesec?

Za prosečan mesečni fond od 174 radna sata, minimalna neto zarada trebalo bi da iznosi 70.470 dinara, dok bi bruto 1 iznosila oko 95.197 dinara.

U obračunu se uzima u obzir i novi neoporezivi iznos zarade, kao i porez na zaradu i doprinosi koji se obračunavaju na teret zaposlenog.

Pavlović navodi da se prilikom obračuna bruto 1 zarade primenjuje porez na zaradu po stopi od 10 odsto, dok doprinosi na teret zaposlenog iznose ukupno 19,9 odsto.

Zbog toga će konačan iznos bruto zarade zavisiti od broja radnih sati u mesecu i primenjenih poreskih parametara.

Neoporezivi iznos zarade raste na 37.369 dinara

Pored povećanja minimalne cene rada, od 1. januara 2027. godine menja se i neoporezivi iznos zarade.

Umesto dosadašnjih 34.221 dinar, iznos zarade na koji se ne plaća porez trebalo bi da bude povećan na 37.369 dinara.

Reč je o povećanju od 3.148 dinara, koje će takođe biti uzeto u obzir prilikom obračuna zarada.

Ove promene zajedno donose nove obračunske parametre za 2027. godinu. Za zaposlene koji primaju minimalnu zaradu najvažnije je povećanje cene radnog sata, dok će poslodavci morati da prilagode obračun plata novim osnovicama, poreskim pravilima i neoporezivom iznosu.

(Biznis.rs)