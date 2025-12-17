KOŠAVA, MRAZ I MAGLA, SEM U OVIM PREDELIMA: Vremenska prognoza za sredu, 17. decembar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Ujutru slab mraz, a u Bačkoj, Sremu, po kotlinama i dolinama reka magla i niska oblačnost.

Tokom dana malo i umereno, a na istoku Srbije i pretežno oblačno.

Ponegde se očekuje i kiša, koja se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije u jutarnjim satima lokalno može i da smrzava na tlu.

Vetar slab do umeren, ujutru i pre podne na jugu Banata povremeno i jak južni i jugoistočni.

Najniža temperatura od -5 do 2 stepena, a najviša od 6 do 13 stepeni, na istoku zemlje oko 3 stepena.

Uveče i tokom noći u Bačkoj, Sremu, po kotlinama i dolinama reka uslediće ponovo niska oblačnost i formiranje magle.

VREME U BEOGRADU

Ujutru slab mraz i magla, tokom dana malo do umereno oblačno.

Vetar slab do umeren, jugoistočni.

Najniža temperatura od -2 do 0, a najviša od 9 do 11 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Do kraja ove i početkom naredne sedmice zadržaće se suvo i stabilno vreme. Magla se u nižim predelima očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, dok će tokom dana biti malo toplije uz sunčane intervale.

U utorak u drugom delu dana očekuje se jače naoblačenje koje će usloviti kišu ponegde u brdsko-planinskim predelima, a u sredu i u ostalim krajevima, dok je na visokim planinama moguć i sneg.

