„Čadež Talk”: Ravnoteža je srž pregovora, a ljudi, sadržaj i proces čine „algoritam dogovora”

Snaga pregovaranja nije u dokazivanju moći već u sposobnosti da se pronađe ravnoteža između ljudi, sadržaja, i puta kojim do dogovora dolazimo, dok samo pregovori u kojima ljudi slušaju jedni druge mogu dovesti do sporazuma koji zaista živi, poručio je Frančesko Marki, stručnjak za pregovore sa Univerziteta u Sorboni.

Profesor Marki je predavač na više evropskih univerziteta, u Parizu i Brižu, na Evropskom koledžu, radio je i 13 godina u evropskim institucijama, kao i sa privatnim kompanijama, a sve kako bi pomogao da se unaprede pregovaračke sposobnosti predstavnika ovih institucija i kompanija.

Marki je u intervjuu sa Markom Čadežom, predsednikom Privredne komore Srbije (PKS) u emisiji „Čadež Talk” na Euronews Serbia, istakao da je njegov posao da pomaže ljudima da budu mudriji, da olakša dijalog između dva sveta koja, kaže, retko međusobno komuniciraju – sveta praktičara i sveta istraživača.

Ukazuje da su u pregovorima važna tri činioca, ljudi, tema i sam proces, te uspostavljanje balansa u tom „algoritmu”.

„U svakom pregovaranju postoje tri različite dimenzije. Ljudska, odnosno ko sedi za stolom, ali i ko radi kao podrška. Tu mislim na organizacionu strukturu, koliko pravnih savetnika imate, da li imate tim od 50 ljudi, različitih profesija, što je važno. Zatim, sadržaj kojim se bavite, da li su u pitanju materijalni interesi ili se pregovara o pitanjima koja imaju simboličnu vrednost. Važan je format, na koji način ste organizovani, mesto i vreme pregovora”, objašnjava Marki.

Dodaje da sve to predstavlja kombinaciju uslova o kojima treba voditi računa istovremeno: „To je kompleksni algoritam gde je ključna ravnoteža”.

Čadež je primetio da se pregovori često posmatraju samo kroz slike konflikata i suprotstavljenih strana, iako su zapravo „kompleksni procesi olakšavanja komunikacije“.

„Ljudi o pregovorima najčešće razmišljaju samo u kontekstu ratova, kriza, zamišljaju dve suprotstavljene strane koje pokušavaju da postignu dogovor, ali retko ko shvata da su to zapravo kompleksni procesi olakšavanja komunikacije i da je to format koji se može proučavati kao nauka”, ukazao je predsednik PKS.

Marki objašnjava da je u svim pregovorima važno imati „veru u svetliju budućnost” i da je značajno razumeti koliko je važno da se u pregovaranju izbegnu ekstremne pozicije i da su uspostavljanje poverenja, realno sagledavanje činjenica i temeljna priprema, osnova dobrih pregovora.

„Uspešni pregovarači su oni koji umeju da smanje jaz između očekivanja, onoga što mislim da će se dogoditi u pregovorima i onoga što će se zaista dogoditi za pregovaračkim stolom”, istakao je Marki.

Profesor Marki je u intervjuu govorio i o važnost pripreme i koordinacije unutar pregovaračkih strana, fenomenu „tihog konsenzusa“ i razlikama između istraživača i praktičara te značaju da se na sastancima unutar organizacija čuje mišljenje svih pojedinačnih aktera, učesnika u donošenju odluka.

Lideri, dodaje Marki, moraju aktivno da traže mišljenje onih koji se ne slažu s njima, jer „što se više penjete na lestvici hijerarhije, sve će vam više ljudi povlađivati“.

