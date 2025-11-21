Dušana Topalski proglašena za „Inženjerku godine“ za 2025. u Srbiji
U okviru inicijative Privredne komore Srbije, kompanije Siemens Srbija i udruženja „Inženjerka godine“ koja za cilj ima da inspiriše mlade žene za studije i karijeru u inženjerskoj struci, danas je za inženjerku 2025. godine u Srbiji proglašena Dušana Topalski, osnivačica i vlasnica arhitektonskog biroa „Profektum Novi Sad”.
Dušana je svoj profesionalni život posvetila arhitekturi. Ona je diplomirana inženjerka arhitekture sa master zvanjem, a studije je završila na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Kao preduzetnica već 16 godina, njen cilj je da, osim objekata, gradi i kulturu poverenja i međusobne podrške ženama. Sebe predstavlja kao arhitektu, urbanistu i projektnu menadžerku, ali i kao suprugu i majku troje dece.
Ovom prilikom zvanicama se obratio Mihailo Vesović, zamenik predsednika Privredne komore Srbije, rekavši da živimo u vremenu izazovnih geopolitičkih i tehnoloških promena, koje ekonomiju svake kompanije čine nepredvidljivom. „Kada za 10 godina budemo gledali 10 najjačih kompanija, to će verovatno biti neke nove tehnološke kompanije. Važno je da shvatimo da su u centru pomenutih promena upravo inženjeri i inženjerke, od kojih će se očekivati konstantno učenje novih tehnologija. Naša uloga je da promovišemo žene u nauci i inženjerstvu, da prepoznamo talente, a talenti leže svuda među nama“, istakao je Vesović.
„Danas smo se ovde okupili da prepoznamo, osnažimo i proslavimo žene koje svojim radom menjaju svet. One koje ne samo da rešavaju tehničke probleme, već grade mostove – između generacija, između znanja i vizije, između onoga što jeste i onoga što može biti. „Inženjerka godine” nije samo priznanje, to je poziv da budemo vidljive, povezane i podržane. Da gradimo zajednicu u kojoj će svaka devojčica znati da može biti inženjerka, naučnica, liderka”, istakla je Medeja Lončar, generalna direktorka kompanije Simens za Srbiju, Sloveniju i Hrvatsku.
Prema rečima dr Mihaila Jovanovića, direktora Kancelarije za IT i eUpravu, „Inženjerka godine” je inicijativa koja doprinosi budućnosti žena u STEM-u. Kako je istakao, udeo studentkinja u IKT studija u Srbiji u proseku je veći nego na evropskom i svetskom nivou: taj udeo kod nas iznosi 29 odsto u odnosu na 19 odsto u Evropskoj uniji i 18 odsto u SAD. „Ovom prilikom želim i da se pohvalim da kad je reč o Kancelariji za IT i eUpravu, žene čine blizu 60 odsto zaposlenih“, rekao je Jovanović.
Zvanicama se obratio i književnik Uroš Petrović, koji je prisutne kroz igru zagonetki podsetio da inženjerstvo nije samo proračun i procedura, već i iskra koja se upali kada mašta dobije prostor.
Inicijativu za izbor „Inženjerke godine“ pokrenuli su Privredna komora Srbije, kompanija Simens Srbija i udruženje „Inženjerka godine“, a podržavaju je i Šaomi (Xiaomi) i Komtrejd (Comtrade), kompanije koje i same zapošljavaju inženjerski kadar i podržavaju osnaživanje žena u tehnološkim i inženjerskim oblastima.
Reč je o trećem po redu izboru u okviru šire inicijative da se javnosti u Srbiji predstave inženjerke iz različitih kompanija i institucija, one koje bi svojom ličnošću i radom mogle da budu primer i inspiracija mladim ženama koje se nalaze pred izborom budućeg zanimanja. Nakon javnog konkursa i izbora 10 finalistkinja, o tome ko će među njima poneti titulu „Inženjerke godine” odlučivala su četiri žirija: finalistkinje, predstavnici medija, učenici i profesori srednjih škola kao i predstavnici organizatora i partnera.
Finalistkinje ovogodišnjeg izbora za najinspirativniju ženu inženjerske struke u Srbiji bile su:
Dr Ivana Vasiljević, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, docentkinja
Omerka Živković, Dr. Oetker, menadžerka proizvodnje i LEAN menadžerka
Dr Marija Ivanović, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, docentkinja
Anita Ilić, Aura, menadžerka razvoja novih proizvoda
Živana Luković, Agencija za upravljanje lukama, viša stručna saradnica
Kamala Mujezinović Šantić, New Energy Solutions, rukovodilac Sektora za razvoj projekata
Tijana Posrkača, Robert Bosch, planer proizvodnje
Dušana Topalski, Profectum Novi Sad, osnivačica i vlasnica arhitektonskog biroa
Dr Branislava Šandrih Todorović, NLB DigIT, starija naučnica za podatke
Marija Šekler, Saga, arhitekta tehnoloških rešenja
