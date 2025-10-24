Beograd domaćin Balkanskog ekonomskog foruma u oktobru
Balkanski ekonomski forum 2025, regionalni skup koji okuplja najznačajnije lidere javnog, privatnog i akademskog sektora, predstavnike vlada, međunarodnih organizacija, poslovne zajednice i asocijacija iz zemalja regiona, organizuje se pod pokroviteljstvom Centralnoevropske inicijative (CEI), uz finansijsku podršku Fonda za Zapadni Balkan (WBF), kompanije Red Hat (Red Hat) i sa finansijskom podrškom i u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije.
Predstavnik organizatora, Sašo Ćosev, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Sveti Ćirilo i Metodije u Skoplju, navodi da su godišnje konferencije Balkanskog ekonomskog foruma usredsređene na stvaranje održivog uticaja u promovisanju ekonomskog rasta, regionalne saradnje, mira i bezbednosti među balkanskim zemljama.
“Naš prioritet je da razvijemo institucionalne kapacitete Balkan Economic Forum-a kako bismo gradili mostove saradnje i jačali kroz različitosti, ali i ono što nas povezuje kao narode jednog od najraznovrsnijih regiona Evrope”, poručuje Ćosev.
Balkanski ekonomski forum 2025 obuhvatiće više tematskih panela sa predstavnicima vlada i državnih institucija, međunarodnih i regionalnih organizacija, poput UNDP Srbija, Transportne zajednice, Evropske komisije, nacionalnih i javnih institucija, univerziteta i istraživačkih instituta, nevladinih organizacija i privatnog sektora Srbije, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Poljske, Mađarske, Slovenije, Bugarske i Grčke.
Forum predstavlja platformu za razmenu znanja, kreiranje regionalnih strategija, podršku i promociju inovativnih rešenja u oblastima digitalizacije, infrastrukturnog povezivanja, održivog razvoja i cirkularne ekonomije.
Ključne poruke svake godišnje konferencije dostavljaju se donosiocima odluka - vladama balkanskih zemalja, kao i nacionalnim i međunarodnim organizacijama, institucijama javnog i privatnog sektora, nevladinim organizacijama i medijima.
Kao priznanje za visok kvalitet godišnjih konferencija, Balkan Economic Forum 2024 održan je pod pokroviteljstvom i uz sufinansiranje Centralnoevropske inicijative (CEI), kao glavni CEI događaj (Flagship event) za 2024. godinu.
