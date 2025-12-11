"TO JE REPER KAKO TREBA..." Rade Krunić nakon trijumfa Zvezde nad Šturmom u Ligi Evrope
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Šturm u Gracu 1:0 (0:0), a igrač crveno-belih Rade Krunić sumirao je utiske nakon meča.
- Utakmica kakvu smo i očekivali. Imali smo srećom letnje pripreme i igrali protiv austrijskih protivnika. Oni svi igraju isti sistem, isti stil igre. Znali smo da nas očekuje dosta intenziteta i tranzicija. Dobro smo odgovorili na to. Svi smo dali maksimum, jednostavno smo dobro izgledali na terenu. nama ovakve ekipe ne odgovaraju. Stisli smo zube i pobedili Bogu hvala.
Stil Šturma ne odgovara Zvezdi?
Ne mogu reći da me je iznenadilo, dogovarali smo se da očekujemo dosta tranzicija. Morali smo da igramo njihovu igru. Nama odgovara kada se igra sporije. Ne znam da li je neka odigrala 10 pasova za redom, bukvalno je lopta išla napred i sjajno smo se snašli u tome. Hvala i mojim saigračima, ovim napred koji su dali doprinos da damo gol i sačuvamo mrežu. Imamo tri pobede za redom i to je sjajan znak.
Naredni mečevi?
Ima još ekipa koje igraju sličan sistem sa dosta tranzicija. To je reper kako treba i kako mora da igramo protiv ovakvih protivnika. Neće biti lako, ni danas nam nije bilo lako. Dolazimo iz perioda kada nismo imali odmora. U poslednjem periodu smogli smo snage dali maksimum i Bog nas je nagradio.
