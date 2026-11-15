NOVE TAKSE ZA VOZAČE: Ovo je detaljan cenovnik od decembra

OD 1. decembra na snagu stupaju novi iznosi iznosi lokalnih komunalnih taksi za držanje motornih vozila, koje će se kretati od 860 do 8.750 dinara, u zavisnosti od kubikaže.

Foto: BERND WUSTNECK/AFP/Profimedia

Ove takse naplaćuju lokalne samouprave, što znači da gradovi i opštine mogu da propišu i niže iznose od objavljenih maksimuma.

Taksa za putničke automobile

Za putnička vozila najviši iznos takse određuje se prema zapremini motora. Vlasnici automobila sa manjom kubikažom plaćaće manje, dok je najveći iznos predviđen za vozila sa motorima zapremine veće od 3.000 kubnih centimetara.

Novi maksimalni iznosi su:

Do 1.150 kubika - 860 dinara



Nove takse i za kamione, prikolice i motocikle

Od 1.300 do 1.600 kubika - 2.620 dinaraOd 1.600 do 2.000 kubika - 3.510 dinaraOd 2.000 do 3.000 kubika - 5.290 dinaraPreko 3.000 kubika - 8.750 dinara

Usklađeni su i maksimalni iznosi za teretna vozila. Za kamione nosivosti do dve tone taksa može da iznosi najviše 2.630 dinara, dok je za one nosivosti veće od 12 tona predviđen maksimum od 8.750 dinara.

Za kamione nosivosti od dve do pet tona najviši iznos je 3.510 dinara, a za vozila od pet do 12 tona 6.130 dinara.

Promene obuhvataju i motocikle, za koje će se taksa određivati prema zapremini motora:

Do 125 kubika - 710 dinara



Od 250 do 500 kubika - 1.740 dinaraOd 500 do 1.200 kubika - 2.130 dinaraPreko 1.200 kubika - 2.620 dinara

Za teretne i radne prikolice namenjene putničkim automobilima najviši iznos takse je 860 dinara, dok će se za autobuse i kombi-buseve obračunavati 70 dinara po registrovanom sedištu.

Koliko plaćaju tegljači i specijalna vozila?

Novi iznosi odnose se i na vučna vozila, odnosno tegljače. Njihova taksa zavisi od snage motora, pa se maksimalni iznosi kreću od 2.620 do 7.030 dinara.

Za tegljače snage do 66 kilovata predviđeno je najviše 2.620 dinara, dok je za one sa motorima jačim od 177 kilovata maksimum 7.030 dinara. Za snagu od 66 do 96 kilovata taksa može da iznosi do 3.510 dinara, od 96 do 132 kilovata do 4.420 dinara, a od 132 do 177 kilovata do 5.290 dinara.

Za radna vozila, specijalna adaptirana vozila za prevoz rekvizita za putujuće zabave i atestirana specijalizovana vozila za prevoz pčela najviši iznos takse utvrđen je na 1.740 dinara.

Objavljeni iznosi predstavljaju maksimalne lokalne komunalne takse za držanje motornih vozila, a ne ukupne troškove registracije.

(Informer)

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