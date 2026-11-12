POSKUPLJUJU KREDITI U SRBIJI?! Oglasio se stručnjak nakon hitnog poteza NBS: Evo ko je na udaru i šta će biti sa postojećim ratama

POVEĆANjE referentne kamatne stope za 25 baznih poena na šest procenata poskupljenje cene budućih zaduženja, tvrdi za Kurir Biznis Dušan Uzelac, urednik portala "Kamatica".

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POVEĆANjE referentne kamatne stope za 25 baznih poena na šest procenata poskupljenje cene budućih zaduženja, tvrdi za Kurir Biznis Dušan Uzelac, urednik portala "Kamatica".

- Referentna kamatna stopa predstavlja cenu novca i prvo i osnovno je da će banke sada skuplje plaćati nabavku svoje robe. To posledično znači da će i građani i privreda imati veću cenu zaduženja, s tim što ova odluka ima odloženo dejsto koje će se manifestovati za tri do 6 meseci u formi povećanja kamata na dinarske kredite. Treba istaći da se to ne odnosi na postojeće kredite već samo na buduće. To će pogoditi buduće kroisnike kredita jer će kamate biti blago uvećane - objašnjava Uzelac.

Nema veze sa Alta bankom

On napominje da građani treba da znaju da ovo povećanje RKS nema nikakve veze sa aktuelnim dešavanjima sa Alta bankom, niti sa izborima u Srbij, već ima veze sa redovnošću upravljanja bankarskom politikom NBS.

Podsetimo, Izvršni odbor Narodne banke Srbije na današnjoj sednici odlučio je da zaoštri monetarne uslove povećavajući referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena, na nivo od 6%. Povećana je i stopa na depozitne olakšice - na 4,75%, kao i stopa na kreditne olakšice - na 7,25%, saopšteno je iz kabineta guvernera NBS.

Povećana kamatna stopa za 25 baznih poena

- Imajući u vidu ostvareno i očekivano kretanje inflacije u narednom periodu, kao i rizike iz međunarodnog i domaćeg okruženja koji mogu uticati na njeno kretanje, Izvršni odbor je zaključio da je povećanje referentne kamatne stope adekvatna i pravovremena mera u cilju sprečavanja znatnijih sekundarnih efekata energetskog šoka na ostale cene i obezbeđenja cenovne stabilnosti u srednjem roku. Produžena neizvesnost u međunarodnom okruženju, usled sukoba na Bliskom istoku, nastavila je da se odražava na kretanja na globalnom energetskom tržištu, opredeljujući rast ne samo cena nafte, već i cena prirodnog gasa i električne energije. Istovremeno, zalihe nafte koje su tokom prvih meseci sukoba korišćene radi ublažavanja cenovnih pritisaka postepeno su iscrpljene, što je dodatno pojačalo pritiske na globalnom tržištu energenata. Povećane su i rafinerijske marže, naročito kod dizela, usled oštećenja i uništenja rafinerijskih kapaciteta na Bliskom istoku i u Rusiji, navodi se u saopštenju NBS.

(Kurir)