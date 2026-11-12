SEZONSKI RADNICI POTREBNI I U NOVEMBRU: Radnika sve manje, a dnevnice odlične - evo šta se traži i koliko se plaća

IAKO je najveći deo sezone berbe voća i povrća u Srbiji završen, potražnja za radnom snagom u poljoprivredi ne prestaje ni tokom novembra. Poslodavci i dalje imaju potrebu za sezonskim radnicima, naročito u poslovima skladištenja, sortiranja i pripreme proizvoda za tržište.

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Radnici se angažuju u magacinima, hladnjačama i pogonima za pakovanje voća i povrća, dok se u pojedinim delovima zemlje još obavljaju poslovi povezani sa kasnim poljoprivrednim kulturama.

Za građane koji žele dodatnu zaradu, ovakvi poslovi mogu biti dobra prilika, ali visina dnevnice zavisi od vrste angažovanja, lokacije i broja radnih sati.

Koji poslovi se nude tokom novembra?

Dok su tokom leta i rane jeseni najtraženiji berači, sa dolaskom hladnijeg vremena potražnja se sve više usmerava na radnike u skladištima i pogonima za preradu.

Najčešće se traže osobe za sortiranje i pakovanje voća i povrća, pripremu proizvoda za prodaju, utovar i istovar robe, kao i različite poslove u hladnjačama i magacinima.

U poljoprivrednim krajevima i dalje postoji potreba za radnicima na kasnoj berbi, održavanju zasada i pripremi zemljišta, u zavisnosti od vremenskih prilika i vrste proizvodnje.

Da angažovanja ima i tokom novembra pokazuje oglas za radnike na sortiranju voća i povrća u magacinu u Kaću, nadomak Novog Sada.

Dnevnica i do 5.000 dinara

Zarada sezonskih radnika može značajno da varira, a tokom jesenje berbe u pojedinim krajevima Srbije dnevnice su dostizale i 5.000 dinara.

Tako se u okolini Topole za berbu grožđa tokom septembra pominjala dnevnica od približno 5.000 dinara, dok su u vlasotinačkom kraju pojedini poslovi plaćani između 500 i 600 dinara po satu.

Ukoliko bi radnik bio angažovan 20 dana mesečno, uz dnevnicu od 4.000 do 5.000 dinara, mogao bi da zaradi između 80.000 i 100.000 dinara.

Ipak, treba imati u vidu da su navedeni iznosi zabeleženi tokom jesenje sezone berbe i da ne predstavljaju garantovanu zaradu za poslove koji se nude u novembru.

Iako je sezona najintenzivnijih poljoprivrednih radova završena, poslovi u skladištima, hladnjačama i prerađivačkim pogonima pokazuju da mogućnosti za dodatnu zaradu postoje i pred početak zime.

(Kamatica)