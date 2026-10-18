HITAN SASTANAK MINISTRA SA VRHOM POLICIJE U ITALIJI: Opasno se kuva u Milanu, vandali grad pretvorili u ruševine, a evo kako su se skupili
MINISTAR unutrašnjih poslova Italije Mateo Pjantedozi danas popodne održao je sastanak sa šefom policije i najvišim zvaničnicima Ministarstva unutrašnjih poslova kako bi razmotrili situaciju u vezi sa neredima u Milanu, saznaje se iz izvora upoznatih sa događajima.
Sastanku se putem video-veze pridružio i načelnik policije u Milanu Bruno Megale, kome je ministar preneo zahvalnost za pripadnike policije, muškarce i žene u uniformi, zbog načina na koji su se suprotstavili neredima, prenosi italijanska agencija Ansa.
Kako je navedeno, nasilne incidente izazvale su grupe huligana, uglavnom maloletnika, koji su se iznenada i spontano organizovali putem društvenih mreža.
Uprkos tome, zahvaljujući profesionalnosti policijskih snaga, organizovane su mere koje su omogućile da se suprotstave razuđenim grupama širom grada, ograniče materijalna šteta i privede više od 200 huligana.
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