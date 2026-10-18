Svet

HITAN SASTANAK MINISTRA SA VRHOM POLICIJE U ITALIJI: Opasno se kuva u Milanu, vandali grad pretvorili u ruševine, a evo kako su se skupili

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

18. 10. 2026. u 23:07

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MINISTAR unutrašnjih poslova Italije Mateo Pjantedozi danas popodne održao je sastanak sa šefom policije i najvišim zvaničnicima Ministarstva unutrašnjih poslova kako bi razmotrili situaciju u vezi sa neredima u Milanu, saznaje se iz izvora upoznatih sa događajima.

ХИТАН САСТАНАК МИНИСТРА СА ВРХОМ ПОЛИЦИЈЕ У ИТАЛИЈИ: Опасно се кува у Милану, вандали град претворили у рушевине, а ево како су се скупили

Foto: AP / Tanjug / Emma Da Silva (STR)

Sastanku se putem video-veze pridružio i načelnik policije u Milanu Bruno Megale, kome je ministar preneo zahvalnost za pripadnike policije, muškarce i žene u uniformi, zbog načina na koji su se suprotstavili neredima, prenosi italijanska agencija Ansa.

Kako je navedeno, nasilne incidente izazvale su grupe huligana, uglavnom maloletnika, koji su se iznenada i spontano organizovali putem društvenih mreža.

Uprkos tome, zahvaljujući profesionalnosti policijskih snaga, organizovane su mere koje su omogućile da se suprotstave razuđenim grupama širom grada, ograniče materijalna šteta i privede više od 200 huligana.

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