RUSKI NAUČNICI STVORILI "NEUNIŠTIVU" PŠENICU: Evo u čemu je tajna
NAUČNICI Južnouralskog državnog univerziteta (JUrGU), u saradnji sa istraživačima iz Kine, predložili su tehnologiju za zaštitu pšenice koja kombinuje tretiranje semena hladnom atmosferskom plazmom i primenu prirodnih biostimulatora, saopštila je pres-služba univerziteta.
- Poljoprivreda se danas suočava sa novim izazovima, kada tradicionalne metode zaštite biljaka nisu uvek dovoljno efikasne ili ekološki prihvatljive. Zbog toga naučnici JUrGU, zajedno sa istraživačima iz Kine, traže nove načine da zaštite seme još pre setve. Predložena je nova tehnologija — ključ za stvaranje neuništive pšenice - naveli su u pres-službi.
Kako su objasnili, nova tehnologija zasniva se na dvostepenom tretmanu semena pre setve.
Najpre se seme izlaže dejstvu netermalne hladne atmosferske plazme, koja istovremeno dezinfikuje njegovu površinu i pokreće sopstvene odbrambene mehanizme semena.
Nakon toga primenjuje se kombinacija kalijum-humata i uree, čime se podstiče rast i povećava biohemijska otpornost budućih biljaka.
Prema rečima naučnika, ovakva kombinacija omogućava sinergetski efekat: plazma uništava patogene i aktivira seme, dok biostimulatori pomažu biljci da brže povećava biomasu i proizvodi zaštitne enzime.
Tokom eksperimenata, kod tretiranog semena zabeleženi su veća površina listova i veća masa biljaka, kao i povećana aktivnost enzima zaduženog za neutralisanje toksičnih proizvoda metabolizma.
Na univerzitetu su dodali da je tehnologija testirana na dve popularne sorte meke jare pšenice. Kao optimalno pokazalo se desetominutno tretiranje plazmom, koje je obezbedilo najbolje setvene karakteristike bez oštećenja klice.
Sledeći korak biće obimna ispitivanja na poljima u različitim klimatskim zonama Rusije.
(Sputnjik)
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