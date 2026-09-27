"NOVUM" OD VEČERAS NA EURONEWS SRBIJA: Čadež - VI već menja svaki posao
PREMIJERNA emisija "NovUm", autora i voditelja Marka Čadeža, predsednika Privredne komore Srbije, počinje da se emituje večeras u 20 časova na Euronews Srbija, a nove epizode biće emitovane svake nedelje u istom terminu.
Kako je istakao Čadež, cilj emisije je da veštačku inteligenciju približi ljudima na način koji izlazi iz okvira svakodnevnih priča o strahovima, tehnološkim promenama i onome što bi VI mogla da donese za nekoliko godina.
Emisija je posvećena veštačkoj inteligenciji (VI), njenoj praktičnoj primeni, mogućnostima, ograničenjima i uticaju na svakodnevni život i poslovanje.
"NovUm", prema njegovim rečima, stavlja veštačku inteligenciju u okvir svakodnevnog života i pokazuje šta ona već danas može da uradi.
- Veštačka inteligencija je nešto što će promeniti sve nas, menja nas već sada i to je praktično za svakog od nas, za svaki posao, egzistencijalno važno. I moj pogled na veštačku inteligenciju se menja iz dana u dan i nadograđuje, i otkrivam stalno nešto novo. Ali ono što je najvažnije, opet se vraćam na primenu VI, ne samo da pratimo kako se tehnologija razvija u nekim naučnim okvirima i šta su najnovija istraživanja, već šta ona znače za svakodnevni život - poručio je Čadež.
Emisija ima tri segmenta
U prvom će biti predstavljeni ljudi, menadžeri i drugi profesionalci koji koriste VI u svom poslu, dok drugi donosi priče o kompanijama koje primenjuju veštačku inteligenciju, data centrima, tehnologijama i VI pionirima.
Poseban deo biće posvećen tome kako korisnici mogu da bolje komuniciraju sa VI alatima, dobijaju kvalitetnije odgovore i proveravaju informacije koje od njih dobijaju.
Treći segment, "Uradi večeras", usmeren je na konkretne primere koje gledaoci mogu odmah da isprobaju.
Govoreći o primeni veštačke inteligencije u poslovanju, Čadež je rekao da ona više nije tehnologija rezervisana za programere i stručnjake iz IT sektora.
- Veštačka inteligencija zaista više nije stvar samo programera ili nekih ljudi koji se bave tehnologijom, nego je ona tu - rekao je Čadež, dodajući da je mogu koristiti i ljudi koji nisu posebno tehnološki pismeni.
On je istakao da se primena VI brzo menja i da od alata koji daju odgovore sve više dolazimo do sistema koji samostalno obavljaju zadatke. Kao primer je naveo mogućnost da korisnik napravi više VI agenata koji mogu paralelno da pripremaju sadržaj i predlažu naredne korake.
Kada je reč o uticaju veštačke inteligencije na tržište rada, Čadež je rekao da se ne očekuje samo promena broja radnih mesta, već pre svega transformacija poslova.
Prema njegovim rečima, važan deo emisije biće i upoznavanje gledalaca sa ograničenjima veštačke inteligencije, načinima provere sadržaja i prepoznavanjem materijala generisanog VI tehnologijom. Čadež je najavio i da će se u emisiji postepeno pojavljivati njegov digitalni dvojnik, napravljen na osnovu 3D skeniranja, kao primer mogućnosti koje povezivanje virtuelnog i fizičkog prostora donosi.
Posebna pažnja posvećena je i korišćenju VI alata na srpskom jeziku.
Čadež je rekao da Privredna komora Srbije aktivno prati i podržava razvoj srpskog velikog jezičkog modela, dok se na razvoju i unapređenju takvih rešenja radi i u državnom i privatnom sektoru. Dodao je da se u emisiji insistira na tome da alati koji se predstavljaju budu primenljivi i razumljivi korisnicima na srpskom jeziku.
Govoreći o aktivnostima Privredne komore Srbije u vezi sa EKSPO 2027, Čadež je istakao da EKSPO vidi kao priliku da Beograd i Srbija postanu mesto susreta poslovne zajednice iz celog sveta, navodeći kao jedan od primera dovođenje tehnološkog sajma GITEX u Beograd tokom održavanja EKSPO-a.
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