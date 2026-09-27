ŠPIJUNIRANJE NE PRESTAJE: Američki izviđački avion opet kruži oko Kalinjingradske oblasti
AMERIČKI izviđački avion "Bombardier Artemis II" kruži oko Kalinjingradske oblasti skoro tri sata, prema podacima o letu koje je pregledala RIA Novosti.
Avion je poleteo iz Rumunije i krenuo ka Kalinjingradskoj oblasti.
Prema zapažanjima RIA Novosti, oko 10.40 časova po moskovskom vremenu, avion je napravio okret u blizini poljskog grada Avgustova i od tada kruži oko Kalinjingradske oblasti. Njegova konačna destinacija je nepoznata.
Avion je američka kompanija "Leidos" preuredila iz poslovnog mlaznjaka za potrebe radarskog izviđanja. Njegova vojna verzija poznata je kao "Artemis II".
Redovno se koristi za letove oko Kalinjingradske oblasti i iznad Crnog mora, duž Krima i drugih južnih regiona Rusije.
Poslednjih godina, Rusija ističe pojačanu aktivnost NATO-a u blizini svojih zapadnih granica. Alijansa proširuje svoje inicijative i to naziva "odvraćanjem ruske agresije". Moskva je više puta izrazila zabrinutost zbog gomilanja snaga Alijanse u Evropi.
(rt.rs)
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