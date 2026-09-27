"MIR JE OD NAJVEĆE VAŽNOSTI ZA NAS" Vučić o Srebrenici i sahrani Ratka Mladića: Država nije organizovala sahranu, moj sin je otišao privatno

Na početku intervjua za CNN, novinar Farid Zakarija pitao je presednika Srbije Aleksandra Vučića o događajima u Srebrenici i sahrani Ratka Mladića.

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- Nije lako objasniti u jednoj minuti ili dve. Nismo ništa uradili loše, naravno da smo morali dao bezbedimo civilizovanu sahranu i celu logistiku, kao što smo to uvek uradili. On je bio general, to nije bila državna sahrana uopšte. Nije bilo državnih počasti, moj sin je otišao tamo jer je hteo privatno, to je njegov izbor. Ja nisam otišao, predsednica parlamenta nije otišla, ministri nisu. To je bila najveća sahrana u poslednjih 50 godina, održana u ponedeljak u vreme radnih sati. Zašto je toliko ljudi došlo, verujete li da su oni došli da podrže, zločinca i koljača? Niste čuli verovatno za Rasima Delića, osuđenog zločinca, državni zvaničnici su otišli na sahranu - kaže Vučić.

Podseća da su neki ljudi uzeli nama teritoriju, da su osuđeni samo naši ljudi.

- Rekao sam javno, otišao sam u Srebrenicu na 20-godišnjicu i umalo sam tamo ubijen, niko nije osuđen za to. I posle 2 meseca sam primio u Beogradu bošnjačkog člana predsedništva. Ja žalim što je toliko Bošnjaka ubijeno u Srebrenici, ali pravi je problem da ljudi u Srbiji osećaju da je međunarodna zajednica uradila mnogo nepravednih stvari prema našim ljudima. Srbija će održati mir i stabilnost u regionu. Mi smo šampioni u učestovanju u ratovima, izgubili smo najviše ljudi u Prvom svetskom ratu, u Drugom svetskom ratu smo bili jedina anti-nacistička zemlja. Mir je od najveće važnosti za nas. Mi smo najbrže rastuća ekonomija, nama treba mir, i uvek ćemo biti spremni da pružimo ruku i održavamo mir sa svima u regionu. Mislimo da je to od najveće važnosti za nas - rekao je Vučić.