DOBILI STE PRIVREMENO REŠENJE O PENZIJI? Otkriveno kada postaje konačno i da li morate ponovo u PIO Fond

GRAĐANIN koji je u martu ove godine ostvario pravo na starosnu penziju obratio se glasilu Republičkog fonda PIO sa pitanjem da li mora da dostavi dodatnu dokumentaciju, pošto je dobio privremeno rešenje jer u obračun nisu uključeni podaci o zaradi za 2025. godinu.

Foto: Arne Trautmann / Panthermedia / Profimedia

Zbog toga se obratio nadležnima sa pitanjem da li mora da dostavi dodatnu dokumentaciju ili će konačno rešenje biti doneto automatski.

Prema objašnjenju PIO Fonda, ukoliko su ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava na penziju, ali se na osnovu činjenica i podataka utvrđenih u matičnoj evidenciji još ne može odlučiti o njenom konačnom iznosu, donosi se privremeno rešenje, piše Mondo.

Njime se utvrđuje akontativni iznos penzije, odnosno suma koja će korisniku biti isplaćivana dok ne budu pribavljeni svi podaci neophodni za konačan obračun.

U rešenju mora da bude naveden razlog

U privremenom rešenju mora izričito da bude navedeno zbog čega nije moguće utvrditi konačan iznos penzije.

U ovom slučaju razlog je to što u obračun još nisu bili uključeni podaci o zaradi za 2025. godinu.

Akontativni iznos penzije određuje se prema podacima kojima PIO Fond trenutno raspolaže. Iako je iznos privremeno utvrđen, penzija se redovno usklađuje na način predviđen za usklađivanje svih penzija.

Da li je potrebno dostaviti dodatnu dokumentaciju?

Kada budu utvrđene činjenice i pribavljeni podaci koji su nedostajali, Fond PIO će po službenoj dužnosti privremeno rešenje zameniti rešenjem kojim se određuje konačan iznos penzije.

To znači da korisnik ne mora samostalno da podnosi novi zahtev za donošenje konačnog rešenja. Dodatnu dokumentaciju potrebno je dostaviti samo ukoliko je Fond PIO naknadno zatraži.

Konačan iznos penzije određuje se od dana kada je utvrđeno pravo na penziju. Dakle, novi obračun ne važi tek od dana donošenja konačnog rešenja, već od prvobitnog datuma ostvarivanja prava.

Ukoliko se utvrdi razlika između akontativnog i konačnog iznosa, obračun će biti usklađen od dana priznavanja prava na penziju.

Šta ako podaci ne budu utvrđeni tri godine?

Ako nedostajuće činjenice i podaci ne budu utvrđeni u roku od tri godine od dana pravosnažnosti privremenog rešenja, dotadašnji akontativni iznos penzije postaje konačan.

I u tom slučaju Fond PIO donosi posebno konačno rešenje po službenoj dužnosti.

Korisnici koji dobiju privremeno rešenje zato treba najpre da provere razlog naveden u dokumentu. Ukoliko Fond od njih nije izričito zatražio dodatne dokaze ili podatke, konačno rešenje biće doneto po službenoj dužnosti kada se upotpuni matična evidencija.

(Mondo)