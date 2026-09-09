PLATA VIŠE NE SME DA BUDE TAJNA: Samo pet država EU uvelo pravilo koje menja oglase za posao
VEĆINA Evropljana koji traže posao ne zna koliku platu može da očekuje jer oglasi tu informaciju uglavnom ne sadrže.
Kandidati ulažu vreme i trud u prijave, razgovore i testiranja, a iznos plate često saznaju tek na kraju selekcije.
Evropska komisija ocenjuje da takva praksa podstiče diskriminaciju i povećava razliku u platama između muškaraca i žena, zbog čega je EU donela Direktivu o transparentnosti zarada.
Rok za njenu primenu bio je 7. jun ove godine, ali ga većina članica nije ispoštovala.
Italija jedina ispoštovala direktivu o transparentnosti
Među velikim evropskim privredama, direktivu je zasad sprovela jedino Italija. Podaci globalne platforme za zapošljavanje „Indeed“ pokazuju da je udeo italijanskih oglasa za posao sa informacijom o plati porastao sa 26 odsto u julu 2025. na 61 odsto u julu ove godine. Time je Italija preuzela vodeću poziciju po transparentnosti zarada među pet najvećih evropskih ekonomija.
- Italija se ističe kao lider u transparentnosti zarada među velikim evropskim ekonomijama. Podaci pokazuju da regulativa zaista podstiče stvarne promene - rekao je za „Euronews Business“ Pavel Adrjan, direktor ekonomskih istraživanja u ovoj platformi.
Prema članku koji je PwC objavio početkom avgusta, Direktivu je u nacionalno zakonodavstvo prenelo samo pet članica EU: Italija, Slovačka, Malta, Litvanija i Grčka.
Španija je ostvarila ograničen napredak, Nemačka je odložila primenu do početka 2027. godine, dok je status Francuske nedefinisan.
Hrvatska nije prenela Direktivu u roku do 7. juna. Izmene Zakona o radu još nisu stupile na snagu.
Italija prvi put prestigla Ujedinjeno Kraljevstvo
Iako nije članica EU, Ujedinjeno Kraljevstvo je od početka 2020. godine imalo najveći udeo oglasa sa podacima o plati na platformi „Indeed“. U januaru te godine udeo takvih oglasa u Britaniji iznosio je 40 odsto, a sledila je Francuska sa 20 odsto, u poređenju šest velikih ekonomija.
Italija je u julu 2026. godine prvi put prestigla Ujedinjeno Kraljevstvo po transparentnosti zarada. Udeo takvih oglasa u Italiji dostigao je 61 odsto, a u Britaniji 60 odsto. Ostale posmatrane zemlje su ispod 50 odsto, a najbliža je Holandija sa 49,5 odsto. U dve velike ekonomije, Nemačkoj i Španiji, udeli su i dalje niski i iznose 14, odnosno 18 odsto. U Francuskoj je taj broj 43 odsto.
Reč je o značajnoj promeni za Italiju za samo godinu dana. U julu prošle godine je tek četvrtina oglasa (26 odsto) sadržala informaciju o plati.
- Udeo italijanskih oglasa sa navedenom platom porastao je sa 35 odsto u januaru na 61 odsto u julu. Trend se ubrzao nakon što je u junu stupila na snagu direktiva EU. Italija je otišla i korak dalje od direktive jer od poslodavaca traži da raspon plate navedu direktno u oglasu. Na taj način kandidati imaju informaciju i pre same prijave - rekao je Adrjan.
Poslodavci moraju da navedu početnu platu
Adrjan je u objavi na društvenim mrežama istakao da je rast počeo i pre zvaničnog roka jer su se neki poslodavci unapred prilagodili novim pravilima.
Poslodavci sada moraju da navedu početnu platu ili njen raspon već u oglasu za posao, umesto da tu informaciju otkrivaju kandidatima kasnije tokom selekcije.
Ne očekuje se da će udeo oglasa sa navedenom platom dostići 100 odsto zbog specifičnosti direktive. U Italiji je, na primer, nekoliko vrsta poslova izuzeto iz obaveze, a o nekim pravnim detaljima primene još se raspravlja.
Adrjan napominje da se, iako svi oglasi još ne sadrže podatke o plati, praksa poslodavaca menja, a trend rasta transparentnosti je jasan.
Žene i dalje zarađuju znatno manje
Razlika u platama između muškaraca i žena u EU iznosila je 11,1 odsto u 2024. godini, prema podacima Evrostata. To znači da na svakih 100 evra koje zarade muškarci, žene u proseku zarade 88,9 evra.
- Sledeći test biće da li će i druge evropske zemlje uspeti da ostvare sličan pomak i primene načelo transparentnosti u praksi - rekao je Pavel Adrjan. On upozorava da transparentnost u Evropi i dalje zaostaje jer mnoga zakonodavna tela odlažu primenu pravila.
U nekim državama, dodaje, očekuje se da navođenje raspona plata u oglasima na kraju neće ni biti obavezno. Generalna sekretarka Evropske konfederacije sindikata (ETUC) Ester Linč izjavila je da nepoštovanje roka za primenu direktive predstavlja „izdaju zaposlenih žena“.
- Tajnost plata daje svu moć poslodavcu, a ženama i njihovim sindikatima oduzima osnovne informacije potrebne da se izbore za sebe - rekla je Linčova.
Istraživanje ETUC-a pokazalo je da žene u Evropskoj uniji zbog razlike u platama godišnje gube 358 milijardi evra, što je skoro 3.900 evra po zaposlenoj ženi.
(Eupravozato.rs)
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