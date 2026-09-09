PLATA VIŠE NE SME DA BUDE TAJNA: Samo pet država EU uvelo pravilo koje menja oglase za posao

VEĆINA Evropljana koji traže posao ne zna koliku platu može da očekuje jer oglasi tu informaciju uglavnom ne sadrže.

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Kandidati ulažu vreme i trud u prijave, razgovore i testiranja, a iznos plate često saznaju tek na kraju selekcije.

Evropska komisija ocenjuje da takva praksa podstiče diskriminaciju i povećava razliku u platama između muškaraca i žena, zbog čega je EU donela Direktivu o transparentnosti zarada.

Rok za njenu primenu bio je 7. jun ove godine, ali ga većina članica nije ispoštovala.

Italija jedina ispoštovala direktivu o transparentnosti

Među velikim evropskim privredama, direktivu je zasad sprovela jedino Italija. Podaci globalne platforme za zapošljavanje „Indeed“ pokazuju da je udeo italijanskih oglasa za posao sa informacijom o plati porastao sa 26 odsto u julu 2025. na 61 odsto u julu ove godine. Time je Italija preuzela vodeću poziciju po transparentnosti zarada među pet najvećih evropskih ekonomija.

- Italija se ističe kao lider u transparentnosti zarada među velikim evropskim ekonomijama. Podaci pokazuju da regulativa zaista podstiče stvarne promene - rekao je za „Euronews Business“ Pavel Adrjan, direktor ekonomskih istraživanja u ovoj platformi.

Prema članku koji je PwC objavio početkom avgusta, Direktivu je u nacionalno zakonodavstvo prenelo samo pet članica EU: Italija, Slovačka, Malta, Litvanija i Grčka.

Španija je ostvarila ograničen napredak, Nemačka je odložila primenu do početka 2027. godine, dok je status Francuske nedefinisan.

Hrvatska nije prenela Direktivu u roku do 7. juna. Izmene Zakona o radu još nisu stupile na snagu.

Italija prvi put prestigla Ujedinjeno Kraljevstvo

Iako nije članica EU, Ujedinjeno Kraljevstvo je od početka 2020. godine imalo najveći udeo oglasa sa podacima o plati na platformi „Indeed“. U januaru te godine udeo takvih oglasa u Britaniji iznosio je 40 odsto, a sledila je Francuska sa 20 odsto, u poređenju šest velikih ekonomija.

Italija je u julu 2026. godine prvi put prestigla Ujedinjeno Kraljevstvo po transparentnosti zarada. Udeo takvih oglasa u Italiji dostigao je 61 odsto, a u Britaniji 60 odsto. Ostale posmatrane zemlje su ispod 50 odsto, a najbliža je Holandija sa 49,5 odsto. U dve velike ekonomije, Nemačkoj i Španiji, udeli su i dalje niski i iznose 14, odnosno 18 odsto. U Francuskoj je taj broj 43 odsto.

Reč je o značajnoj promeni za Italiju za samo godinu dana. U julu prošle godine je tek četvrtina oglasa (26 odsto) sadržala informaciju o plati.

- Udeo italijanskih oglasa sa navedenom platom porastao je sa 35 odsto u januaru na 61 odsto u julu. Trend se ubrzao nakon što je u junu stupila na snagu direktiva EU. Italija je otišla i korak dalje od direktive jer od poslodavaca traži da raspon plate navedu direktno u oglasu. Na taj način kandidati imaju informaciju i pre same prijave - rekao je Adrjan.

Poslodavci moraju da navedu početnu platu

Adrjan je u objavi na društvenim mrežama istakao da je rast počeo i pre zvaničnog roka jer su se neki poslodavci unapred prilagodili novim pravilima.

Poslodavci sada moraju da navedu početnu platu ili njen raspon već u oglasu za posao, umesto da tu informaciju otkrivaju kandidatima kasnije tokom selekcije.

Ne očekuje se da će udeo oglasa sa navedenom platom dostići 100 odsto zbog specifičnosti direktive. U Italiji je, na primer, nekoliko vrsta poslova izuzeto iz obaveze, a o nekim pravnim detaljima primene još se raspravlja.

Adrjan napominje da se, iako svi oglasi još ne sadrže podatke o plati, praksa poslodavaca menja, a trend rasta transparentnosti je jasan.

Žene i dalje zarađuju znatno manje

Razlika u platama između muškaraca i žena u EU iznosila je 11,1 odsto u 2024. godini, prema podacima Evrostata. To znači da na svakih 100 evra koje zarade muškarci, žene u proseku zarade 88,9 evra.

- Sledeći test biće da li će i druge evropske zemlje uspeti da ostvare sličan pomak i primene načelo transparentnosti u praksi - rekao je Pavel Adrjan. On upozorava da transparentnost u Evropi i dalje zaostaje jer mnoga zakonodavna tela odlažu primenu pravila.

U nekim državama, dodaje, očekuje se da navođenje raspona plata u oglasima na kraju neće ni biti obavezno. Generalna sekretarka Evropske konfederacije sindikata (ETUC) Ester Linč izjavila je da nepoštovanje roka za primenu direktive predstavlja „izdaju zaposlenih žena“.

- Tajnost plata daje svu moć poslodavcu, a ženama i njihovim sindikatima oduzima osnovne informacije potrebne da se izbore za sebe - rekla je Linčova.

Istraživanje ETUC-a pokazalo je da žene u Evropskoj uniji zbog razlike u platama godišnje gube 358 milijardi evra, što je skoro 3.900 evra po zaposlenoj ženi.

(Eupravozato.rs)