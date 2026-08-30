JOVANA ŠESTA NA PLANETI: Naša najbolja veslačica u finalu skifa nije uspela da se domogne pobedničkog postolja na SP u Amsterdamu
DALEKO od pobedničkog postolja. Naša najbolja veslačica, Jovana Arsić nije imala snage da se umeša u borbu za medalje u finalu skifa na Svetskom prvenstvu u Amsterdamu. Na cilj je prošla kao poslednja, ali je šesto mesto na planeti veliki uspeh.
Titulu je osvojila Britanka Loren Henri, koja je tako objedinila evropsku i svetsku krunu. Sa više od dve sekunde zaostatka kroz cilj je kao druga prošla prošlogodišnja svetska šampionka Irkinja Fiona Murtag. Bronzom se tešila olimpijska pobednica Holanđanka Karolin Florin. Četvrta je bila Švajcarkinja Katarina Jencen, a peta Litvanka Viktorija Sekute.
Jovana je dobro krenula, posle 500 metara bila je četvrta, za trećom Švajcarkinjom Jencen zaostajala je 40 stotinki. Međutim, u nastavku trke kao da nije mogla da prati jak ritam koje su nametnule Henri, Florin i Murtag. Jovana je gubila dah, na polovini staze pala je na šesto mesto i do kraja je sve više i više zaostajala za rivalkama, pa je na kraju imala za više od 20 sekunde slabije vreme od Loren Henri.
Inače,finale je obeležila sjajna Britanka Henri, koja je kao i u finala na EP u Varezeu, u drugom delu staze nametnula žestok ritam i slomila otpor ostalih veslačica.
U svakom slučaju srebrna medalja Martina Mačković i Nikolaja Pimenova u dubl skulu i šesto mesto Jovane Arsić u skifu su veliki uspeh za naše veslanje.
I nema predaha, jer se naše zvezde iz Amsterdama sele u Taranto na Mediteranske igre.
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