GRČKI SKANDAL SA EU SUBVENCIJAMA: Gde su nestale desetine hiljada krava?

GRČKI poljoprivrednici prijavili su za dobijanje subvencija Evropske unije desetine hiljada više domaćih životinja nego što se može objasniti zvaničnim evidencijama te zemlje za 2024. godinu, pokazuje analiza vladinih podataka koju je sproveo Politiko.

Foto: Tanjug TV

Nova otkrića mogla bi dodatno da prošire skandal sa poljoprivrednim subvencijama koji već potresa Grčku.

Analiza Politika pokazala je velika neslaganja između podataka o kretanju broja goveda koje objavljuje ELSTAT, grčka agencija za statistiku, i podataka o subvencijama koje evidentira Ministarstvo poljoprivrede.

Prema podacima Ministarstva za 2024. godinu, grčke vlasti isplatile su subvencije EU za oko 260.000 krava u laktaciji.

Kako krava u laktaciji uglavnom godišnje donese jedno tele, toliko krava trebalo bi da nacionalnom stočnom fondu donese približno isti broj novih grla.

Istovremeno, podaci Ministarstva pokazuju da je tokom 2024. godine oko 70.000 goveda zaklano radi proizvodnje mesa, za šta je takođe bilo moguće dobiti subvencije.

Grčka ne objavljuje sveobuhvatne podatke o govedima koja se izlučuju iz stada zbog starosti, bolesti ili smanjene produktivnosti. Međutim, tri grčka uzgajivača goveda rekla su za Politiko da se godišnje na taj način iz stada izluči oko 20 odsto ukupnog stočnog fonda.

Ako se uzme da je Grčka 2024. imala oko 600.000 goveda, prema podacima ELSTAT-a, to bi značilo smanjenje za približno 120.000 grla.

Računica kaže rast, statistika pokazuje veliki pad

Kada se ukrste podaci o subvencionisanim kravama, teladi, klanju i procenjenom izlučivanju životinja iz stada, proizlazi da je grčki stočni fond tokom 2024. trebalo da poraste za oko 70.000 grla.

Zvanična statistika, međutim, pokazuje upravo suprotno.

Prema ELSTAT-u, broj goveda u Grčkoj smanjen je sa oko 640.000 u 2023. na 600.000 u 2024. godini, dok je u 2025. pao na svega 520.000 grla.

Nikos Dimopulos, predsednik Udruženja stočara Kavale, smatra da bi neslaganje moglo biti čak i veće. Deo zaklanih životinja, na primer, mogao je biti iz uvoza, što znači da ta grla nisu ni bila deo domaćeg stočnog fonda.

Grčka je većinu godina neto uvoznik živih goveda, dok ih izvozi u znatno manjim količinama.

- Nema nadzora i ne možemo imati tačan broj jer ne postoje precizni podaci - rekao je Dimopulos, navodeći da vlasti uglavnom sprovode nasumične kontrole ili pokreću istrage nakon prijava.

Milioni „viška“ ovaca i koza u evidencijama

Problem nije ograničen samo na govedarstvo.

Velika neslaganja postoje i kada je reč o ovcama i kozama. ELSTAT je za 2025. godinu evidentirao oko 8,8 miliona ovaca i koza, dok je u državnom Integrisanom informacionom sistemu za veterinarstvo bilo registrovano čak 15,7 miliona ovih životinja.

Razlika između dve evidencije tako iznosi gotovo sedam miliona grla.

Dva zvaničnika Ministarstva poljoprivrede, koji su za Politiko govorili pod uslovom anonimnosti, navela su da Ministarstvo nije odgovorno za vođenje evidencije o stoci, već da se oslanja na podatke koje dostavljaju lokalne samouprave.

Stručnjaci upozoravaju da Grčkoj nedostaje siguran i pouzdan registar koji bi mogao da predstavlja osnovu za isplatu subvencija za stočarstvo.

- Sve dok ne sprovedemo popis stoke na nivou cele zemlje kako bismo videli šta zapravo imamo, nećemo imati jasnu sliku - rekao je Dimopulos.

Nedavni skandali sa poljoprivrednim subvencijama već su naveli vladu u Atini da obeća reforme i pojačane kontrole u agrarnom sektoru.

Žalbe zbog neslaganja između evidentiranih subvencija i zvanične veličine nacionalnog stočnog fonda podnete su i Evropskom javnom tužilaštvu (EPPO).

(Politiko)