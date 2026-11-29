ŠPANIJA danas izlazi na prevremene parlamentarne izbore na kojima bi, prema predizbornim anketama, moglo da dođe do zaokreta udesno u četvrtoj po snazi ekonomiji evrozone.

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Konzervativna Narodna partija (PP) Alberta Nunjesa Feiha ima najveće izglede da osvoji prvo mesto, ali bi ključeve buduće vlade mogao da drži lider krajnje desničarskog Voksa Santijago Abaskal.

Prema anketama, narodnjaci uživaju podršku preko 31 odsto birača, socijalisti aktuelnog premijera Pedra Sančeza 29 a Voks čak blizu 18. Projekcije ovim strankama daju 129, 116 i 61 poslanički mandat. Za apsolutnu većinu u donjem domu potrebno je 176 od ukupno 350 poslanika.

Narodnjaci i Voks tako bi zajedno mogli da imaju 190 mandata. Posebno je zanimljivo da Abaskalova stranka, koja je na prethodnim izborima osvojila 33 poslanička mesta, sve veću popularnost uživa među mladima.

Sančez (54), koji je na vlasti od juna 2018. godine, raspisao je prevremene izbore početkom oktobra, pošto je parlament odbacio dve uredbe njegove manjinske vlade namenjene rešavanju stambene krize. Upravo je nedostatak pristupačnog stambenog prostora, zbog čega su Španci više puta masovno izlazili na ulice, bio jedna od glavnih tema kampanje.

Socijalisti mogu da se pohvale dobrim makroekonomskim rezultatima. Od Sančezovog dolaska na vlast minimalna plata povećana je za 66 odsto, dok je broj zaposlenih porastao za oko 3,3 miliona. Španija bi i ove godine, pete zaredom, trebalo da zabeleži najveći privredni rast među četiri vodeće privrede u evrozoni. Nezaposlenost je, međutim, i dalje visoka i iznosi preko 10 odsto.

GLASA 39 MILIONA Pravo glasa ima nešto manje od 39 miliona Španaca, među kojima je 1,6 miliona mladih koji prvi put mogu da izađu na izbore. Pravo glasa u inostranstvu ima 2,6 miliona birača. Pored poslanika donjeg doma, bira se i 209 od ukupno 267 senatora.

Veliki teret za premijera predstavljaju korupcionaške afere koje su zahvatile vrh njegove stranke, ali i njegovu porodicu. Suprugu Begonju Gomes očekuje suđenje zbog trgovine uticajem i zloupotrebe javnih sredstava. Sumnja se da je koristila položaj supruge premijera za napredovanje u univerzitetskoj karijeri, pribavljanje sponzorstava i angažovanje službenice premijerskog kabineta za sopstvene profesionalne poslove.

Njegov brat David, kompozitor i dirigent, u julu je nepravosnažno osuđen na devet godina zabrane obavljanja javnih funkcija zbog nezakonitosti prilikom zapošljavanja u pokrajinskoj administraciji Badahoza, kojom su upravljali socijalisti. Sančez brani nevinost supruge i brata, ističući da je meta politički motivisane kampanje.

Vlast se našla na udaru kritika i zbog stanja železničke infrastrukture, posle dve teške nesreće brzih vozova ove godine, od kojih se naročito tragična dogodila 28. oktobra kod Toleda, kada je život izgubilo 69 ljudi.

Feiho (65), koji je prethodno 13 godina upravljao Galicijom, obećava da će olakšati izgradnju milion stanova, smanjiti poreze građanima s malim i srednjim primanjima i pooštriti kontrolu imigracije. Protivi se daljim ustupcima katalonskim separatistima.

Abaskal (50) ide znatno dalje. Traži vraćanje ilegalnih migranata u zemlje porekla, davanje prednosti Špancima prilikom dodele socijalnih stanova i pomoći, veću centralizaciju države, smanjenje javne potrošnje i ukidanje niza evropskih ekoloških propisa.

U završnoj televizijskoj debati, na kojoj je učestvovala i bivša gradonačelnica Barselone Ada Kolau, koja se nalazi na čelu saveza levice Široki front, pljuštale su međusobne optužbe. Feiho je od Sančeza tražio odgovor na pitanje ko je finansirao njegov povratak na čelo socijalista 2017. godine. U javnosti su se pojavile tvrdnje da mu je tast za kampanju dao 100.000 evra. Te navode nije potvrdio sud. Sančez je odgovorio da su kampanju finansirali članovi stranke, uzvrativši optužbom da je sedište narodnjaka plaćeno novcem iz crnih fondova. Kolauova, nekadašnja aktivistkinja za pravo na stanovanje, zalaže se za ograničavanje visine kirija, skraćenje radnog vremena i veće oporezivanje bogatih.

Ishod izbora s velikom pažnjom prati se i u Briselu. Eventualni ulazak Voksa u špansku vladu dodatno bi ojačao evropske suvereniste, u trenutku kada predstoje pregovori o novom višegodišnjem budžetu EU. Mogao bi da se promeni i odnos Madrida prema Vašingtonu, s kojim je Sančez imao nesuglasice oko izdvajanja za NATO i rata u Iranu.