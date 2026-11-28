SNEŽNE padavine i otežani vremenski uslovi usporili su danas saobraćaj na auto-putu Miloš Veliki, na deonici od Takova prema Ljigu, a najkritičnije je u delu puta koji prolazi u blizini Rudnika.

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Na ovoj deonici formirane su kolone putničkih i teretnih vozila, koja se kreću smanjenom brzinom.

Na pojedinim mestima na kolovozu se zadržalo nekoliko centimetara snega, zbog čega je vožnja znatno otežana.

Situaciju dodatno komplikuje loša vidljivost, koja na pojedinim delovima puta iznosi svega 100 do 150 metara.

Vozačima se savetuje poseban oprez, obavezno prilagođavanje brzine stanju na kolovozu, kao i održavanje bezbednog rastojanja između vozila kako bi se izbegle nezgode.

(Tanjug)

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