JEDAN od osnivača poznate američke pop-rok grupe "Bič bojs" i glavni vokal tog benda Majk Lav preminuo je u 85. godini, saopštio je njegov portparol.

Foto: Printskrin Jutjub Eyewitness News ABC7NY

Lav, koji je ranije ove godine otkazao brojne zakazane nastupe benda, preminuo je u subotu, a uzrok smrti nije naveden, prenosi agencija AP.

Sa svojim rođacima, braćom Brajanom, Karlom i Denisom Vilsonom, kao i prijateljem Alom Džardinom, Lav je početkom šezdesetih godina prošlog veka u Kaliforniji osnovao grupu koja je postala svetski fenomen.

Između 1963. i 1966. godine "Bič bojsi" su imali više od deset pesama među prvih 20 na top-listama, a najpoznatije su njihove numere "I Get Around", "Help Me, Rhonda" i "Good Vibrations".

Bend je tokom karijere prodao više od 100 miliona ploča širom sveta. Dok je Brajan Vilson bio glavni kompozitor, aranžer i producent grupe, Lavov prepoznatljivi tenor obeležio je brze hitove poput "Surfin' USA" i "California Girls", a na koncertima je uglavnom on vodio program.

Lav je 1994. godine uspešno tužio Brajana Vilsona i dobio koautorska prava na desetine pesama, tvrdeći da je upravo on napisao neke od najpoznatijih stihova grupe.

Uprkos velikom uspehu, istoriju benda obeležile su brojne nesuglasice, tužbe oko prava na korišćenje imena grupe, kao i povlačenje Brajana Vilsona sa turneja zbog problema sa mentalnim zdravljem.

Pored hitova iz šezdesetih godina, Lav je bio koautor i pesme "Kokomo" iz 1988. godine, koja je bila na prvom mestu top-lista i korišćena u filmu "Koktel".

Sa grupom "Bič bojs" primljen je u Kuću slavnih rokenrola 1988. godine, dok je u Kuću slavnih tekstopisaca izabran 2025. godine, ubrzo nakon smrti Brajana Vilsona.

Ženio se više puta i ima osmoro dece.

(Tanjug)

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