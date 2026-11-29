MOSKVA NA METI VAZDUŠNE ARMADE: 542 drona kidisala ka prestonici, ruska PVO od neba napravila groblje letelica
NAJMANjE 105 dronova je oboreno prilikom prilaska Moskvi tokom noći, saopštio je danas gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin.
- Od 17 časova 28. novembra do 7 časova 29. novembra, 542 bespilotne letelice su letele ka Moskovskoj oblasti - napisao je Sobjanjin na platformi Maks, prenosi RIA Novosti.
Kako je naveo, snage protivvazdušne odbrane neutralisale su većinu njih na udaljenim prilazima.
Privremena ograničenja su bila na snazi na aerodromima Šeremetjevo i Vnukovo.
(Tanjug)
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