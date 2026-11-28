REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za područje Beograda i Srbije na obilne padavine, sneg i snežnu vejavicu danas i sutra.

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Navode da se do kraja današnjeg dana, kao i tokom predstojeće noći ka nedelji, ali i u nedelju ujutru u predelima južnije od Save i Dunava očekuje još 10 do 30 milimetara padavina, alokalno i više.

U Beogradu se očekuje oko 10 milimetara, što su vrednosti ispod upozoravajućih nivoa, a na području Vojvodine, gde će padavine biti slabije i ispod 10 milimetara.

Kada je reč o snegu i stvaranju snežnog pokrivača upozorenje se odnosi na predstojeću noć i na nedelju, 29. novembar.

Do kraja dana u krajevima južnije od Save i Dunava očekuje se sneg koji će povremeno biti i jakog intenziteta što će usloviti smanjenu vidljivost i otežane uslove u saobraćaju, a lokalno su mogući i poremećaji u funkcionisanju elektroenergetskih prenosnih i distributivnih sistema.

U tim predelima se očekuje i formiranje snežnog pokrivača čija se ukupna visina sutra ujutru očekuje u nižim predelima od pet do 20 centimetara, u brdskim od 20 do 30, a u planinskim predelima i preko 30 centimetara.

U nedelju ujutro i pre podne intenzitet snega će značajno oslabiti, a sredinom dana i potpuno prestati.

Kada je reč o o upozorenju za grad Beograd, ono se odnosi na padavine koje se očekuju do kraja dana i tokom predstojeće noći ka nedelji kada će vreme biti oblačno i sa padavinama.

U nižim delovima grada padaće pretežno kiša, a u višim delovima grada susnežica i sneg uz lokalno formiranje manjeg snežnog pokravača.

Što se tiče snežne vejavice i stvaranja snežnih nanosa, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije uveče se očekuje pojačanje severnog, severoistočnog i istočnog vetra uz snežnu vejavicu i stvaranje snežnih nanosa.

Vetar će biti najjači u toku noći između subote i nedelje u oblasti Homoljskih planina i u drugim planinskim oblastima na istoku zemlje, gde se prognoziraju olujni udari od 20 do 25 metara po sekundi.

NA KOPAONIKU MINUS 8 STEPENI

U većem delu Srbije večeras pada sneg, a najhladnije je na Kopaoniku, gde je izmereno minus 8 stepeni Celzijusa, pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Pored Kopaonika, na kojem je subjektivni osećaj hladnoće minus 15 stepeni, niske temperature zabeležene su i na Crnom Vrhu gde je izmereno minus 5, na Zlatiboru gde je minus 4 i u Sjenici gde je temperatura minus 3 stepena.

Prema podacima RHMZ umeren sneg trenutno pada na Kopaoniku, Zlatiboru i u Negotinu i Zaječaru.

Slab sneg pada na Crnom Vrhu pri temperaturi od minus pet stepeni, zatim u Loznici i Nišu gde je izmeren jedan stepen iznad nule, dok pri temperaturi od nula stepeni slab sneg pada i u Valjevu, Kragujevcu, Požegi, Kraljevu, Kuršumliji, Kruševcu, Leskovcu i Dimitrovgradu.

U Vranju trenutno pada susnežica pri temperaturi od jednog stepena, dok u Beogradu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici i Smederevskoj Palanci pada slaba kiša uz temperaturu od tri stepena.

U Banatskom Karlovcu je izmereno pet stepeni, u Kikindi, Velikom Gradištu i Ćupriji po tri stepena, i u tim mestima je oblačno bez padavina.

Bez padavina je i u Novom Sadu i Somboru.

U toku večeri i noći očekuje se oblačno i hladno u većini krajeva mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, a samo će na krajnjem severu Vojvodine biti suvo.

U predelima južnije od Save i Dunava se očekuje formiranje, odnosno povećanje snežnog pokrivača.

RHMZ izdao je u 18.00 sati upozorenje da se do kraja dana i tokom predstojeće noći ka nedelji, kao i u nedelju ujutru u predelima južnije od Save i Dunava očekuje se još 10 do 30 milimetra padavina, lokalno i više.

U Beogradu se očejuje oko 10 milimetara padavina, što su vrednosti ispod upozoravajućih nivoa, a na području Vojvodine, padavine će biti slabije i ispod 10 milimetara.

(Tanjug)

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