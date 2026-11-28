JELENA Mesić Gak, nekadašnja novinarka i urednica Televizije Beograd, autorka dokumentarnih filmova i književnica, preminula je u 74. godini života

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Tokom bogate novinarske karijere uređivala je televizijske emisije iz kulture, izveštavala sa najznačajnijih svetskih filmskih festivala i intervjuisala neke od najvećih ličnosti iz sveta filma i književnosti.

Jelena Mesić Gak rođena je 1953. godine u Beogradu. Sedamdesetih godina prošlog veka bila je jedno od najpoznatih lica Televizije Beograd.

Vodila je i uređivala emisije Kino oko, Otvorena scena, Petkom u 22 i Hronike FEST-a, a izveštavala je sa filmskih i umetničkih festivala u Kanu, Veneciji, Moskvi, Berlinu i drugim svetskim kulturnim centrima.

Tokom novinarske karijere ostvarila je brojne intervjue sa velikanima svetske književnosti i kinematografije, među kojima su Alberto Moravija, Oktavio Paz, Jevgenij Jevtušenko, Gabrijel Garsija Markes, Isak Baševis Singer, Džejn Fonda, Luj Mal, Satjadžit Rej, Frensis Ford Kopola, Andrej Tarkovski, braća Tavijani i Piter Justinov.

Početkom osamdesetih godina preselila se u Njujork, gde je nastavila novinarsku karijeru, posvetivši se snimanju dokumentarnih i namenskih filmova.

Jedno od njenih najpoznatijih dokumentarnih ostvarenja, Samuraj savremenog doba (Modern Day Samurai), posvećeno velikanu džudoa, višestrukom olimpijcu i učitelju Radomiru Kovačeviću, prikazivano je na televizijama širom sveta.

Od dokumentarnog filma do književnosti

Značajan deo profesionalnog života posvetila je i humanitarnom radu. Godinama je bila programska direktorka fondacije koja se bavila volonterskim radom širom sveta.

Učestvovala je u projektima izgradnje škola u Indiji, sanitarnih objekata u Ladaku, na granici sa Tibetom, i sistema za navodnjavanje u Tanzaniji. O tim projektima snimala je i kratke dokumentarne filmove.

Ostvarila se i kao književnica. Napisala je putopis Razglednica bez marke, romane Perdonar, Povratak Lole Grej i Zlatni sat, zbirku priča Priče svetla i tame, biografiju Radomira Kovačevića Čuvari zvona, kao i knjigu Grejs Keli zelena.

Bogato profesionalno stvaralaštvo Jelene Mesić Gak obeležili su susreti sa velikim imenima svetske kulture, dokumentaristika, putovanja i književni rad.

(RTS)