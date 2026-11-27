Uefa pokrenula istragu zbog sramotnog divljanja navijača Marselja protiv Levskog
Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije (UEFA) saopštila je danas da je pokrenula istragu zbog incidenata na meču Olimpik Marselj - Levski koji je igran u četvrtak uveče u Francuskoj u okviru petog kola Lige Evrope.
UEFA najoštrije osuđuje ozbiljne incidente nasilja i nereda, uključujući sukobe između navijača unutar stadiona. Nasilje, agresija, mržnja i svaki oblik provokativnog, diskriminatornog ili ekstremističkog ponašanja nemaju mesta u fudbalu.
UEFA je imenovala etičke i disciplinske inspektore da istraže ove incidente i pregledaju sve raspoložive dokaze", navodi se u saopštenju UEFA.
Neposredno uoči početka susreta u kom je domaćin pobedio 1:0, više od 200 huligana sa obeležjima Olimpika nasrnulo je na bugarske navijače, a na meti napada našao se i sektor u kom su bili smešteni članovi porodica i prijatelji fudbalera Levskog.
Napadači su koristili motke i metalne šipke, pa je više osoba zadobilo teške povrede glave. Prema najavama francuskih i bugarskih medija, Olimpik će biti drakonski kažnjen, pre svega jer ovo nije prvi puta da se dešavaju ovakvi incidenti na stadionu "Velodrom".
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