OBILNE PADAVINE ŠIROM SRBIJE: RHMZ upozorio na sneg i stvaranje snežnih nanosa
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je danas upozorenje za područje Srbije na obilne padavine, sneg i stvaranje snežnog pokrivača, kao i na snežnu vejavicu i stvaranje snežnih nanosa od večeras do nedelje, 29. novembra.
Večeras se na jugu i jugoistoku Srbije prognozira intenziviranje kiše, a padavinska zona će se u toku noći ka suboti proširiti na sve krajeve koji se nalaze južnije od Save i Dunava, pa se do nedelje, 29 novembra, ujutro na ovom području očekuje od 30 do 50 mm padavina, lokalno i više.
U Beogradu se očekuje od 10 do 20 mm kiše, što su vrednosti ispod upozoravajućih nivoa, a na području Vojvodine, gde će kiša biti slabija i sa dužim prekidima, ispod 10 mm.
Na zapadu i jugozapadu Srbije kiša će preći u sneg u toku noći ka suboti najpre u planinskim predelima, a do jutra i u nizijama.
U ostalim krajevima južno od Save i Dunava sneg će, uz pad temperature, početi da pada u subotu tokom dana, povremeno jakog intenziteta, uz smanjenu vidljivost i otežane uslove u saobraćaju.
Usled akumulacije vlažnog snega, u subotu posle podne i uveče očekuje se dodatno pogoršanje uslova u saobraćaju, kao i mogući poremećaji u funkcionisanju elektroenergetskih prenosnih i distributivnih sistema.
U nižim predelima očekuje se formiranje snežnog pokrivača visine od pet do 20 cm, u brdskim od 20 do 30 cm, a u planinskim predelima i više od 30 cm novog snega za 24 sata.
U nedelju, 29. novembra, ujutro i pre podne, intenzitet snega će značajno oslabiti, a sredinom dana i potpuno prestati.
Na području Beograda u narednih 48 časova pretežno će padati kiša, kratkotrajno i susnežica, uglavnom u višim delovima grada), a upozorenje izdato na sneg odnosi se na predele koji se nalaze južnije od glavnog grada.
Kiša neće preći u sneg ni u većem delu doline Velike Morave, kao ni u Vojvodini.
U brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije u subotu posle podne i uveče očekuje se pojačanje severnog, severoistočnog i istočnog vetra uz snežnu vejavicu i stvaranje snežnih nanosa.
Vetar će biti najjači u toku noći između subote i nedelje u oblasti Homoljskih planina i u drugim planinskim oblastima na istoku zemlje, gde se prognoziraju olujni udari od 20 do 25 m/s.
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