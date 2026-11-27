PUTEVI Srbije apelovali su danas na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, jer će se, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, večeras najpre na jugu i jugoistoku Srbije intenzivirati kiša, a u toku noći i u svim krajevima južnije od Save i Dunava.

Foto: N. Janković

Prema upozorenju, u noći između petka i subote na zapadu i jugozapadu Srbije kiša će preći u sneg, najpre u planinskim predelima, a do jutra i u nizijama, dok će u ostalim krajevima južno od Save i Dunava sneg uz pad temperature, početi da pada tokom dana u subotu, povremeno jakog intenziteta.

Učesnici u saobraćaju se upozoravaju se da koriste zimske pneumatike, da bez zimske opreme ne kreću na put, da voze pažljivo, poštuju ograničenja brzine i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, kao i da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

(Tanjug)