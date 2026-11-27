Dinamo je od Bajera dobio lekciju iz fudbala, a Hrvati od Nemaca iz građevinarstva.

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Dinamo je od Bajera dobio lekciju iz fudbala, a Zagreb od Nemaca iz građevinarstva. Klub iz Leverkuzena slavio je na Maksimiru (2:0) u petom kolu Lige Evrope, ali je stanje stadiona u hrvatskoj prestonici privuklo pažnju nemačke javnosti gotovo koliko i pobeda "farmaceuta".

Za to se pobrinuo Patrik Helmes, bivši nemački reprezentativac i nekadašnji napadač Bajera, koji je u Zagreb stigao kao stručni komentator Skaj sporta.

Umesto da se bavi isključivo fudbalskim umećem igrača, Helmes je dobio priliku da se upozna i sa specifičnostima sportske arhitekture u prestonici "lijepe njihove".

Snimke unutrašnjosti Maksimira objavio je na Instagramu uz pesmu "Bauštela" benda Brkovi. Muzičku podlogu teško da je mogao bolje da izabere.

Posebnu pažnju privukla je novinarska loža, u kojoj su plastične kante raspoređene između stolica kako bi prikupljale kišnicu. Krov prokišnjava, plafon je prepun tragova vlage, a delovi površinskog sloja se odvajaju.

Dok evropski klubovi ulažu u najsavremeniju tehnologiju i poboljšanje uslova za rad predstavnika medija, na Maksimiru su se opredelili za znatno ekonomičnije rešenje – plastične kante.

Snimci su se ubrzo proširili društvenim mrežama, pa je Hrvatska dobila međunarodnu promociju kakvu jamačno nije priželjkivala. Nije, doduše, prvi put da strani gosti sa čuđenjem posmatraju zdanje na kojem hrvatski klub dočekuje evropske rivale.

Istočna tribina zatvorena je još u martu 2020. godine posle zemljotresa koji je pogodio Zagreb . Od tada je prošlo više od šest i po godina, što je, reklo bi se, sasvim dovoljno vremena da se popravi makar krov nad glavama novinara.

U Hrvatskoj se rado ističu uspesi nacionalnog tima, dve uzastopne medalje sa svetskih prvenstava i evropski rezultati Dinama. I sve to s punim pravom. Utoliko je veći paradoks da zemlja koja se godinama ponosi svojim mestom u svetskom fudbalu u prestonici ima stadion na kojem je i obična kiša ozbiljan organizacioni izazov.