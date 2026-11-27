METEOROLOG Nedeljko Todorović izjavio je danas da će u subotu početi snežne padavine i u višim i u nižim predelima pre svega na zapadu i jugozapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima, i dodao da će u noći između subote i nedelje snega biti na području Srema, Južnog Banata i Beograda.

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Todorović je za Tanjug rekao da se u severnom delu zemlje očekuje centimetar do dva snega, dok se na jugu u nedelju očekuje od pet do 15 centimetara snega u nižim predelima, a u planinskim predelima čak i do 30 centimetara snega. Kako je naveo, sledeće sedmice će biti dosta jutarnjih zimskih mrazeva, suvo vreme bez padavina, košave i temperature svega za stepen do dva iznad nule.

"Na osnovu toga ne može da se utvrdi kakav će biti veći deo zime decembar, januar, februar, ali će početak decembra biti primeren pravoj zimi. Verovatno će sredinom decembra temperatura malo porasti jer je teško da u našim uslovima bude sve vreme tako hladno. Računam da će biti smena tih hladnih ili toplih perioda sedam do 10 dana. Kada će još pasti veća količina snega to još uvek ne znamo", izjavio je on.

Na pitanje koliko ima istine u narodnoj meteorologiji i da li su naši preci posmatrajući prirodu uspevali da predvide vremenske prilike, Todorović je istakao da prognoze tog tipa na duži rok nisu pouzdane. Prema njegovim rečima, ljudi koji žive u prirodi u manjim mestima pogotovo u brsko-planinskom delu zemlje, su zavisni od vremenskih prilika i mogu posmatrajući decenijama neke karakteristike, nekoliko dana unapred da prognoziraju neke elemente da li će biti više kiše ili snega.

"Narodna verovanja kada je reč o vremenu su povezana sa nekim praznicima kao što je Sveti Luka sneg do kuka, ali to su stara verovanja koja potiču od nekolik stotina godina ranije kada je većina stanovništva živela u brdsko - planinskim predelima. Ne bi to moglo da se primeni sada, ne može tako strogo da se posmatra već to ima neku simboliku", naveo je on.

Kada je reč o životinjama, Todorović je istakao da ponašanje životinja može da najavi promenu vremena, zato što je i biljni i životinjski vet veoma osetljiv na promene vremena i oni imaju svoju senzibilnost na osnovu električnog i magnetnog polja.

Kako je objasnio, vremenske prilike su povezan sa električnim i magnetnim poljem koje zavise od aktivnosti Sunca, tako da životinjski svet registruje promenu magnetnog polja koja znači i promenu vremenskih prilika.