uživoSRBIJA SE OPRAŠTA OD MITROPOLITA IRINEJA: Patrijarh Porfirije služi opelo (VIDEO)
KOVČEG sa telom upokojenog mitropolita bačkog Irineja izložen je u Almaškom hramu u Novom Sadu, gde se vernici i sveštenstvo opraštaju od njega uoči bogosluženja i sahrane.
Počelo opelo mitropolitu bačkom Irineju u Novom Sadu, služi patrijarh Porfirije
U Novom Sadu počelo je opelo upokojenom mitropolitu bačkom Irineju, koje služi patrijarh srpski Porfirije.
Po završetku opela, litija sa kovčegom mitropolita Irineja krenuće od Almaškog hrama okolnim ulicama ka Sabornom hramu u Novom Sadu, gde će biti sahranjen u kripti.
Opelu pored brojnih vrenika i sveštenstva prisustvuju i zvaničnici među kojima su ministri u tehničkom mandatu Nenad Vujić i Nenad Popović, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, predsednik Nadzornog odbora Srbijagasa Aleksandar Vulin, kao i političari među kojima su predsednik SNSD Milorad Dodik, iz SNS-a Miloš Vučević, Adrijana Mesarović i Nikola Selaković i drugi.
U Novom Sadu održana zaupokojena liturgija za mitropolita Irineja, opelo počinje u podne
Zaupokojena liturgija povodom smrti mitropolita bačkog Irineja održana je danas u Almaškom hramu u Novom Sadu, a patrijarh srpski Porfirije najavio je da će opelo biti služeno u 12.00 časova.
U toku je poslednje celivanje zemnih ostatataka mitropolita Irineja.
U Almaškom hramu u Novom Sadu počela liturgija povodom smrti Irineja, služi patrijarh Porfirije
U Almaškom hramu u Novom Sadu počela je liturgija povodom smrti mitropolita bačkog Irineja, a služi patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje više vladika i gostiju iz drugih pravoslavnih crkava.
Liturgija se služi u središnjem delu hrama, iznad odra mitropolita Irineja.
Patrijarh Porfirije stigao u Almašku crkvu u Novom Sadu, služiće liturgiju i opelo Irineju
Patrijarh srpski Porfirije stigao je jutros u Almašku crkvu u Novom Sadu, gde će služiti svetu arhijerejsku liturgiju i opelo upokojenom mitropolitu bačkom Irineju, uz sasluženje otačastvenih arhijereja i arhijereja sestrinskih pravoslavnih crkava.
Molitvenom ispraćaju mitropolita Irineja prisustvovaće delegacije pomesnih pravoslavnih crkava, među kojima su mitropolit čeških zemalja i Slovačke Rastislav, mitropolit volokolamski Antonije, mitropolit berlinski Marko, episkop štutgartski Jov, mitropolit krfski Nektarije, mitropolit prespansko-pelagonijski Petar i mitropolit strumički Naum.
U služenju liturgije i opela učestvovaće brojni arhijereji Srpske pravoslavne crkve, među kojima su mitropoliti sremski Vasilije, budimski Lukijan, banatski Nikanor, skandinavski Dositej, vranjski Pahomije, šumadijski Jovan, braničevski Ignjatije, zvorničko-tuzlanski Fotije, mileševski Atanasije, kruševački David, timočki Ilarion, niški Arsenije, dalmatinski Nikodim i budimljansko-nikšićki Metodije.
U molitvenom ispraćaju učestvovaće i brojni episkopi, sveštenstvo i monaštvo Srpske pravoslavne crkve.
Početak opela predviđen je za 12 časova, nakon čega će uslediti litija od Almaške do Saborne crkve u Novom Sadu, u kojoj će mitropolit bački Irinej biti sahranjen. Kovčeg sa telom upokojenog mitropolita bačkog Irineja izložen je u Almaškom hramu u Novom Sadu, gde se vernici i sveštenstvo opraštaju od njega uoči bogosluženja i sahrane.
Po završetku opela, mitropolit Irinej biće sahranjen u kripti Sabornog hrama u Novom Sadu.
Ispraćaju mitropolita Irineja i svetoj liturgiji, između ostalih, prisustvuju Miloš Vučević, predsednik SNS-a i narodni poslanik, Nikola Selaković, narodni poslanik i Adrijana Mesarović, narodna poslanica.
Kovčeg sa telom mitropolita Irineja izložen u Almaškom hramu u Novom Sadu
Kovčeg je otvoren, a verni narod i sveštenstvo prilaze i celivaju mu sklopljene ruke. U 9.00 sati počeće sveta liturgija koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije.
Ispred hrama postavljen je video-bim kako bi građani koji ne uspeju da uđu mogli da prate liturgiju.
Opelo koje će predvoditi patrijarh Porfirije uz sasluženje vladika i gostiju iz drugih pravoslavnih crkava počeće u 12.00 sati.
Po završetku opela, mitropolit Irinej biće sahranjen u kripti Sabornog hrama u Novom Sadu.
Arhiepiskop novosadski i mitropolit bački Irinej preminuo je u utorak u jutarnjim časovima na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici.
Na čelu Eparhije bačke bio je od 1990. godine.
Preporučujemo
KIŠA SAMO UVOD U ZIMSKI UDAR: Za vikend sneg zahvata veći deo Srbije, temperature padaju
27. 11. 2026. u 07:17
SUSNEŽICA I SNEG STIŽU U SRBIJU: Oglasio se RHMZ, evo kako nas vreme očekuje
26. 11. 2026. u 19:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Zbog ovog kontroverznog snimka iz GTA 6 traže zabranu igre
NAKON izlaska Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19. novembra, javnost je podeljena zbog snimaka koji prikazuju visok stepen realizma u scenama nasilja i uznemiravanja.
25. 11. 2026. u 18:01
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)