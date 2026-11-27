MEDOJEVIĆ: Hrvatska blokira Crnu Goru s ciljem da se DPS vrati na vlast
BIVŠI poslanik i član Odbora za bezbednost i odbranu, Nebojša Medojević tvrdi da će Hrvatska u decembru blokirati završetak pregovora Crne Gore sa EU, kao i da se stiče utisak da je premijer Milojko Spajić deo ove zavere.
- Cilj ovog hibridnog delovanja vlade, obaveštajnih službi, diplomatije Hrvatske i opozicionog DPS narko kartela je sprečavanje ulaska Crne Gore u EU, pad aktuelne vlade i povratak DPS kartela na vlast - navodi Medojević u objavi na Fejsbuku.
Sve to je dogovoreno na zajedničkom sastanku DPS i HDZ narko kartela 29. I 30.oktobra u Zagrebu, a sada je na sceni operacionalizacija dogovorenih zaključaka.
- Hrvatska ce na sastanku 22. decembra blokirati zatvaranje poglavlja 31 i tako sprečiti zavrsetak tehnickih pregovora CG sa EU. Premijer (Milojko) Spajić neobjašnjivo ignoriše ovo opasno hibridno delovanje Hrvatske i DPS kartela koje ugrožava strateški interes drzave - završetak pregovora sa EU. Spajić ne pokušava da zakaže direktne razgovore sa Kancelarom Nemačke Mercom koji je spreman i voljan da pomogne CG i eliminiše najave blokade od HR. Spajić svojim neodgovornim, neobjašnjivim, diletantskim ponašanjem ugrožava interese Crne Gore - piše Medojević i dodaje:
- Stiče se utisak da je i on deo ove zavere HDZ i DPS protiv Crne Gore. Ili se plaši Đukanovića i DPS mafije. Bilo o čemu da se radi, pasivna pozicija Vlade Crne Gore u vezi hibridnih delovanja HDZ i DPS skupo će koštati Crnu Goru. Država nije igračka. Ne moze svako biti premijer.
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