KOVČEG sa telom upokojenog mitropolita bačkog Irineja izložen je u Almaškom hramu u Novom Sadu, gde se vernici i sveštenstvo opraštaju od njega uoči bogosluženja i sahrane.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Patrijarh Porfirije stigao u Almašku crkvu u N.Sadu,služiće liturgiju i opelo Irineju

Patrijarh srpski Porfirije stigao je jutros u Almašku crkvu u Novom Sadu, gde će služiti svetu arhijerejsku liturgiju i opelo upokojenom mitropolitu bačkom Irineju, uz sasluženje otačastvenih arhijereja i arhijereja sestrinskih pravoslavnih crkava.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Molitvenom ispraćaju mitropolita Irineja prisustvovaće delegacije pomesnih pravoslavnih crkava, među kojima su mitropolit čeških zemalja i Slovačke Rastislav, mitropolit volokolamski Antonije, mitropolit berlinski Marko, episkop štutgartski Jov, mitropolit krfski Nektarije, mitropolit prespansko-pelagonijski Petar i mitropolit strumički Naum.

U služenju liturgije i opela učestvovaće brojni arhijereji Srpske pravoslavne crkve, među kojima su mitropoliti sremski Vasilije, budimski Lukijan, banatski Nikanor, skandinavski Dositej, vranjski Pahomije, šumadijski Jovan, braničevski Ignjatije, zvorničko-tuzlanski Fotije, mileševski Atanasije, kruševački David, timočki Ilarion, niški Arsenije, dalmatinski Nikodim i budimljansko-nikšićki Metodije.

U molitvenom ispraćaju učestvovaće i brojni episkopi, sveštenstvo i monaštvo Srpske pravoslavne crkve.

Početak opela predviđen je za 12 časova, nakon čega će uslediti litija od Almaške do Saborne crkve u Novom Sadu, u kojoj će mitropolit bački Irinej biti sahranjen. Kovčeg sa telom upokojenog mitropolita bačkog Irineja izložen je u Almaškom hramu u Novom Sadu, gde se vernici i sveštenstvo opraštaju od njega uoči bogosluženja i sahrane.

Po završetku opela, mitropolit Irinej biće sahranjen u kripti Sabornog hrama u Novom Sadu.

Kovčeg sa telom mitropolita Irineja izložen u Almaškom hramu u Novom Sadu

Kovčeg je otvoren, a verni narod i sveštenstvo prilaze i celivaju mu sklopljene ruke. U 9.00 sati počeće sveta liturgija koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije.

Foto: Novosti

Ispred hrama postavljen je video-bim kako bi građani koji ne uspeju da uđu mogli da prate liturgiju.

Foto: Novosti

Opelo koje će predvoditi patrijarh Porfirije uz sasluženje vladika i gostiju iz drugih pravoslavnih crkava počeće u 12.00 sati.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Po završetku opela, mitropolit Irinej biće sahranjen u kripti Sabornog hrama u Novom Sadu.

Arhiepiskop novosadski i mitropolit bački Irinej preminuo je u utorak u jutarnjim časovima na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

Foto: SPC

Na čelu Eparhije bačke bio je od 1990. godine.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti