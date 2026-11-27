ARHIEPISKOP novosadski i mitropolit bački dr Irinej Bulović, biće sahranjen danas u kripti Sabornog hrama Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu.

Foto: SPC

Veliki duhovnik počivaće svega nekoliko metara od Vladičanskog dvora, zdanja na kraju Zmaj Jovine ulice, sedištu Pravoslavne Eparhije bačke, i zvanične rezidencije episkopa bačkog, u kojoj je bio od maja 1990. kada ga je Sveti arhijerejski sabor izabrao za administratora Eparhije bačke, pa sve do 24. novembra ove godine, kada je u 79. godini preminuo u Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici.

Povodom upokojenja, sveta zaupokojena liturgija biće služena danas u hramu Sveta Tri jerarha poznatom kao Almaška crkva u 9 časova, a opelo tri sata kasnije - u 12.



Patrijarh Kiril: U molitvenom sećanju Foto: Sergei Bulkin / Zuma Press / Profimedia

- "Na put svake zemlje" otišao je izuzetan arhipastir, koji je svojim bogoslovskim delima i ličnim doprinosom učvršćivanju jedinstva svetskog pravoslavlja stekao ugled daleko izvan granica svoje otadžbine... Bilo mi je dato da tokom dugog niza godina lično poznajem pokojnog arhijereja, te je vest o njegovom upokojenju sa bolom odjeknula u mom srcu. Svetli lik vladike, kao prijatelja i istomišljenika, zauvek će ostati sačuvan u mom molitvenom sećanju.

Svetom liturgijom i opelom nad odrom mitropolita Irineja načelstvovaće patrijarh srpski Porfirije, uz sasluženje otačastvenih arhijereja iz sestrinskih pravoslavnih crkava.

Tuguje Novi Sad za Irinejom Bulovićem, a verni narod je i juče, uprkos upornoj kiši i hladnom vremenu, pohodio hramove da se u tišini pomole za blaženopočivšeg Irineja i upale sveće.

I u Stanišiću kod Sombora, rodnom mestu Irineja Bulovića, gde je rođen 11. februara 1947. od roditelja oca Mihaila i majke Zorke i na krštenju u hramu Prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja dobio ime Mirko, tuguju otkako je saopšteno da je preminuo u bolnici u Sremskoj Kamenici.

Foto: D. Dozet

Pojedini meštani sa kojima smo juče razgovarali, kazuju da se spremaju da danas u Novom Sadu prisustvuju opelu i sahrani svog najpoznatijeg sugrađanina i velikog duhovnika.

- Crkvena opština je organizovala prevoz autobusom za sve zainteresovane, pa ko želi, može da ode do Novog Sada na poslednji ispraćaj - kaže nam meštanin Stanišića. - Verujem da svi tuguju zbog njegovog odlaska, ali mislim da mi, ovde u njegovom rodnom mestu, još i više, jer je jedan od nas.

Mitropolit bački Irinej, kazuju nam meštani njegovog rodnog mesta, ima u Stanišiću rodbine i prijatelja, kod kojih je dolazio.

Saučešća PATRIJARHU srpskom Porfiriju i dalje stižu izjave saučešća povodom upokojenja mitropolita bačkog Irineja.

Izjave saučešća su uputili Njegovo blaženstvo arhiepiskop ohridski i makedonski g. Stefan, mitropolit zugdidski i caiški Gerasim, načelnik Odeljenja za spoljne poslove Gruzijske patrijaršije, mitropolit belocerkovski Avgustin iz Ukrajinske pravoslavne crkve, protojerej dr Petar Soroka iz Pravoslavne crkve čeških zemalja i Slovačke... Saučešće je uputio i katolički arhiepiskop bečki Jozef Grinvidl.

- Nismo ga često viđali u selu, retko je dolazio, sigurno zbog velikih obaveza - kazuje naš sagovornik. - A, voleo je da dođe ovde.

Patrijarh jerusalimski Teofilo: Brižni pastir vere

- Blaženi u Hristu brat naš služio je Crkvi Hristovoj sa revnošću, bogoslovskom čistotom i pastirskom brigom, ostavivši svedočanstvo vernog služitelja i posvećenog pastira. U ovim tužnim okolnostima, ljudski tugujući, radujemo se duhovno u nadi na vaskrsenje, poveravamo preminulog ljubavi i beskrajnoj milosti Gospodnjoj, podsećajući na reči Apostola: "Jer, ako živimo, Gospodu živimo; ako li umiremo, Gospodu umiremo. Dakle, i kad živimo, i kad umiremo, Gospodnji smo".

Mitropolit kijevski Onufrije: Neumorni trudbenik

Sa dubokom tugom primili smo vest o upokojenju istaknutog jerarha Srpske pravoslavne crkve, neumornog trudbenika na njivi Hristovoj - Visokopreosvećenog Irineja, arhiepiskopa novosadskog, mitropolita bačkog. U ime Ukrajinske pravoslavne crkve i u svoje lično izražavam Vašoj svetosti patrijarhu srpskom, episkopatu, kliru i svoj blagočestivoj pastvi Srpske crkve iskreno bratsko saučešće.

Foto Z. Jovanović Gojko Đogo

Književnik Gojko Đogo: Nedostajaće nam reč

NAPUSTIO nas je jedan od najuglednijih i najumnijih arhijereja u Srpskoj crkvi. Nedostajaće nam njegova molitva i brižna pastirska reč, kao najpouzdaniji putokaz da na ovom istorijskom raskršću ne krenemo stranputicom.

Mitropolit zaporoški Luka: Duboka lična tuga

Za mene to nije samo težak gubitak jednog od najuglednijih jerarha pravoslavnog sveta, već i duboka lična tuga. Povezivali su nas zaista topli, bratski i prijateljski odnosi, zasnovani na uzajamnom poštovanju, poverenju i jedinstvu u veri. Uvek sam sa posebnom pažnjom osluškivao njegovu reč, cenio njegovu mudrost, dubinu bogoslovske misli i čvrstinu njegovog arhipastirskog stava. Njegovo mišljenje je za mene bilo merodavno, a sam susret i opštenje s njim - velika duhovna radost i uteha.

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Književnik Dragan Lakićević: Ličio je na svoju Bačku

MITROPOLIT Irinej bački poslednji je od četiri duhovna arhijereja-sledbenika koje je odabrao prepodobni i sada Sveti Justin Ćelijski. "Sledujući Nebu i precima" oni su odista naselili naše nebo svecima (kako reče pesnik). Promenili su istoriju naše Crkve, utvrdili njen pravopis, učinili je narodnom Crkvom visokoučenih ljudi. Učitelja nisu pokušavali da prevaziđu, iako su videli više sveta i viših škola.

Vladika Irinej bio je nešto drukčiji, blaži - ličio je na svoju eparhiju Bačku - po prostranstvu duha i uma. Razgovetan i razgovoran, kao i ona trojica, bio je teološki mislilac, ali i književni teolog... Živeli smo u njegovo doba, i to nije mali dar od Gospoda.