KIŠA SAMO UVOD U ZIMSKI UDAR: Za vikend sneg zahvata veći deo Srbije, temperature padaju
U SRBIJI će danas biti oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, tokom večeri i noći očekuje se pojačanje padavina na jugu i jugoistoku zemlje, dok će tokom noći na planinama jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije kiša preći u sneg, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.
Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, dok će temperature biti od dva do 13 stepeni. U Beogradu će biti oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom ili rosuljom uz slab do umeren severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu do 5 stepeni.
U subotu se očekuje zahlađenje, na severu sa kišom a u ostalim delovima zemlje sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a u nedelju hladno i oblačno, na severu suvo, u ostalim predelima sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača.
(Tanjug)
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