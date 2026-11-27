U SRBIJI će danas biti oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, tokom večeri i noći očekuje se pojačanje padavina na jugu i jugoistoku zemlje, dok će tokom noći na planinama jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije kiša preći u sneg, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, dok će temperature biti od dva do 13 stepeni. U Beogradu će biti oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom ili rosuljom uz slab do umeren severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu do 5 stepeni.

U subotu se očekuje zahlađenje, na severu sa kišom a u ostalim delovima zemlje sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a u nedelju hladno i oblačno, na severu suvo, u ostalim predelima sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača.

(Tanjug)

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