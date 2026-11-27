SRPSKA pravoslavna crkva (SPC) 27. novembra obeležava Svetog apostola Filipa, jednog od dvanaestorice Hristovih učenika.

Foto: Printskrin/SPC

Njegovo ime vezuje se za propovedanje hrišćanstva u različitim krajevima, a crkveno predanje pamti ga i po stradanju u frigijskom gradu Jerapolju. Istog dana pominje se i Sveti Grigorije Palama, dok se u narodu ovaj datum vezuje za Božićne poklade, uoči početka velikog Božićnog posta.

Prema "Ohridskom prologu" Svetog Nikolaja Velimirovića, apostol Filip bio je rodom iz Vitsaide, mesta na obali Galilejskog jezera, iz kojeg su poticali i apostoli Petar i Andrej.

Od mladosti je poznavao Sveto pismo, a kada ga je Isus pozvao da mu se pridruži, odmah je krenuo za njim.

Nakon silaska Svetog Duha, Filip je propovedao Jevanđelje u različitim delovima Azije i Grčke. U crkvenom predanju posebno se izdvaja njegovo delovanje u Jerapolju, gde je, prema žitiju, propovedao zajedno sa apostolom Vartolomejem i svojom sestrom Marijamnom.

Stradanje u Jerapolju

Prema crkvenom predanju, u Jerapolju su stanovnici poštovali zmiju koju su smatrali božanstvom. Filip i njegovi saputnici su se molitvom suprotstavili tom kultu, nakon čega su izazvali gnev lokalnog stanovništva.

Žitije navodi da su Filipa uhvatili i raspeli na drvetu i to naglavačke. Zajedno sa njim stradao je i Vartolomej, ali je on kasnije skinut sa krsta živ, dok je Filip preminuo. U istom predanju pominju se i čudesni događaji koji su pratili njihovo stradanje.

Prema "Ohridskom prologu", apostol Filip postradao je u vreme rimskog cara Domicijana, a njegove mošti kasnije su prenete u Rim. Ove detalje treba razumeti kao deo crkvenog žitija, a ne kao istorijske činjenice koje su u svakom pojedinosti nezavisno potvrđene.

Božićne poklade i običaj praštanja

Datum Svetog apostola Filipa u narodu je poznat i kao Filipovdan, a vezuje se za Božićne poklade - dan uoči početka Božićnog posta. U 2026. godini post počinje 28. novembra i traje do Badnjeg dana, odnosno 6. januara.

Poklade su u narodnoj tradiciji bile vreme okupljanja porodice, rodbine i prijatelja, a jedan od običaja koji se posebno isticao jeste međusobno praštanje. Ljudi su jedni drugima govorili: "Oprosti i Bog da prosti", nastojeći da u period posta uđu bez zameranja i svađa.

U pojedinim krajevima Srbije zabeleženi su i običaji paljenja pokladnih vatri, okupljanja i maskiranih povorki. Ipak, oni su varirali od oblasti do oblasti, a reč je o običajima koji pripadaju narodnoj tradiciji.

Da li se na Filipovdan posti?

Iako se Božićne poklade uobičajeno opisuju kao poslednji dan pred početak posta, 27. novembar 2026. godine pada u petak, pa se ne može odmah govoriti o mrsnoj trpezi.

Više crkvenih kalendara za taj datum navodi post na ulju, dok pojedini izvori navode drugačije razrešenje. Zbog toga je za konkretna pravila posta, posebno ako je u pitanju krsna slava, najbolje proveriti kalendar svoje parohije ili se posavetovati sa sveštenikom.

(Telegraf.rs)

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