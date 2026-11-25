U POKRAJINSKOJ vladi danas je obeležena godišnjica prisajedinjenja vojvođanskih krajeva Kraljevini Srbiji.

Pokrajinska vlada

-Dan prisajedinjenja jedan je od najznačajnijih trenutaka u istoriji srpskog naroda i čitave današnje Vojvodine. On je kruna vekovnih težnji za slobodom, nacionalnim jedinstvom i životom u zajedničkoj državi sa maticom Srbijom - istakla je predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković na svečanoj akademiji podovom obeležavanja 108 godina od kada je Velika narodna skupština u Novom Sadu donela istorijsku odluku o prisajedinjenju Banata, Bačke i Baranje Kraljevini Srbiji i Skupštine u Rumi, koja je dan ranije donela odluku o prisajedinjenju Srema.

Gojkovićeva je naglasila da je borba za prisajedinjenje rezultat istrajnog procesa, u kojem su generacije naših predaka, često u teškim okolnostima, čuvale nacionalni identitet, jezik, veru i kulturno nasleđe.

- Od patrijarha Arsenija Čarnojevića, koji je predvodio Veliku seobu Srba i utemeljio novu istorijsku etapu našeg naroda, preko mitropolita Josifa Rajačića i generala Đorđa Stratimirovića, koji su u revolucionarnoj 1848. godini predvodili borbu za politička i nacionalna prava Srba, pa sve do Svetozara Miletića, najvećeg političkog prvaka sa ovih prostora u 19. veku, trajala je duga, teška i herojska borba za slobodu i ujedinjenje. Ovo je prilika da se iznova setimo velikog dela Svetozara Miletića i toga u kojoj su meri njegova hrabrost, vizija i vera u nacionalnu slobodu postavili temelje na kojima su njegovi naslednici nastavili borbu - navela je Maja Gojković.

Prema njenim rečima, posebno mesto u istoriji prisajedinjenja pripada Jaši Tomiću, koji je sa svojom političkom odlučnošću i državničkom dalekovidošću imao jednu od ključnih uloga u donošenju odluke Velike narodne skupštine. Njegovim rečima i delom iskazana je jasna volja da se Vojvodina najpre ujedini sa Srbijom, a potom doprinese širem južnoslovenskom ujedinjenju.

-Ne smemo zaboraviti ni Blaška Rajića, Žarka Miladinovića, Ignjata Pavlasa, niti brojne druge rodoljube, intelektualce i narodne prvake koji su nemerljivo doprineli ostvarenju ovog istorijskog cilja. Među njima istaknuto mesto pripada Mihajlu Pupinu, velikom naučniku i rodoljubu, koji je imao izuzetnu ulogu u diplomatskoj borbi za interese srpskog naroda u završnici Prvog svetskog rata - izjavila je Gojkovićeva.

Ona je naglasila da prisajedinjenje nije bilo samo delo velikih istorijskih ličnosti, nego prvenstveno delo naroda, ljudi koji su verovali da su sloboda, jedinstvo i pravo na sopstvenu budućnost vrednosti za koje se treba boriti.

-Zato je Velika narodna skupština u Novom Sadu, na kojoj je učestvovalo 757 poslanika, ostala simbol narodne volje, istorijske odlučnosti i snage zajedništva. Njena odluka bila je jasna poruka da se veliki nacionalni ciljevi mogu ostvariti onda kada postoje jedinstvo, odgovornost i zajednička vizija -rekla je Gojkovićeva ističući da i danas ta poruka ima podjednaku snagu.

- Jedinstvo srpskog naroda nije samo istorijska vrednost koju obeležavamo na svečanostima, nego i uslov očuvanja nacionalnog identiteta, kulture, jezika i duhovnog nasleđa. Vojvodina danas je prostor u kojem žive pripadnici različitih naroda, vera i kultura. Njena posebna vrednost jeste u tome što je, kao deo Republike Srbije, izgradila tradiciju zajedničkog života, ravnopravnosti i međusobnog uvažavanja. Upravo takvu Vojvodinu želimo da ostavimo i budućim generacijama. Naša obaveza je da im ne prenosimo samo datume i istorijske činjenice, već i vrednosti koje stoje iza njih. Da ih učimo da poštuju svoje pretke, da razumeju njihove ideale i da znaju da se sloboda, jedinstvo i dostojanstvo ne podrazumevaju sami po sebi, već da se čuvaju znanjem, radom, odgovornošću i, pre svega, ljubavlju prema svojoj zemlji. S neskrivenim ponosom sećamo se naših predaka, s verom u jedinstvo i snagu našeg naroda nastavljamo da gradimo našu državu, koja je zemlja slobode, mira, napretka i dostojanstva.

Na današnjoj svečanosti uručena su najviša priznanja AP Vojvodine. Nagrada „Mihajlo Pupin“ dodeljena je Ranku Babiću, diplomiranom ekonomisti sa višedecenijskim profesionalnim iskustvom u oblasti finansija, računovodstva, revizije, bankarstva i javnog sektora. Dobitnik priznanja u oblasti ravnopravnosti polova „Milica Tomić“ jeste Jovanka Ajder, osnivač Udruženja žena „Majčino krilo“. U oblasti sporta, priznanje „Momčilo Tapavica“ dobio je rvač Aleksandr Andrejevič Komarov.

Dobitnik priznanja u oblasti kulture „Ferenc Feher“ je profesor mađarskog jezika i književnosti Đenđi Kormanjoš Katona, koja je od kraja 2022. godine direktoror Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara. Dobitnik priznanja u oblasti obrazovanja „Đorđe Natošević“ je OŠ „Zmaj Jova Jovanović“ u Rumi, koja beleži dugu tradiciju školstva, od davne 1875. godine.

Pokrajinsko priznanja u oblasti ljudskih i manjinskih prava „Ljudevit Mičatek“ dobio je Aleksa Kuzman, trener-edukator Evropskog centra za pitanja manjina (ECMI).