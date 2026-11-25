OSTVAREN VEKOVNI SAN O SLOBODI: U Gradovima i opštinama Vojvodine obeleženo 108 godina od odluke o prisajedinjenju Kraljevini Srbiji
„PRVO srpska košulja, pa onda jugoslovenski kaput” - poručio je Jaša Tomić 25. novembra 1918. na Velikoj narodnoj skupštini u Novom Sadu na kojoj je doneta odluka o prisajedinjenja Bačke, Baranje i Banata Kraljevini Srbiji.
Ne samo da je time dosanjan vekovni prečanski san o ujedinjenju svoh srpskih zemalja, već je odluka da vojvođanski krajevi kao deo Srbije uđu u sastav buduće Jugoslavije imala veliki značaj i nekoliko decenija kasnije prilikom raspada novoosnovane države.
Zbog toga se Dan prisajedinjenja obeležava u mnogim vojvođanskim radovima i opštinama.
- Dvadeset peti novembar 1918. godine jedan je od najsvetlijih datuma u modernoj istoriji Novog Sada i srpskog naroda. Toga dana, u našem gradu, Velika narodna skupština donela je odluku da se Banat, Bačka i Baranja prisajedine Kraljevini Srbiji. Bila je to odluka iza koje su stajali vekovna težnja za slobodom, žrtva srpske vojske i slobodna volja naroda iskazana na Skupštini u čijem su izboru učestvovale i žene. Zato ovaj dan obeležavamo s dubokim poštovanjem i ponosom - poručio je gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin prilikom polaganja venaca na spomen-obeležje na Trgu slobode, na mestu gde je doneta istorijska odluka o prisajedinjenju.
- Odluka doneta u Novom Sadu bila je istorijska prekretnica i za naš grad. Otvorila je novo poglavlje njegovog razvoja i utvrdila njegovo mesto među najvažnijim središtima naše zemlje. Danas nam pripada dužnost da to nasleđe čuvamo delima: da gradimo snažan, uređen i uspešan Novi Sad, dostojan ljudi koji su ovde pre više od jednog veka odlučivali o njegovoj budućnosti.
U zgradi Pokrajinske vlade održana je svečana akademija povodom ovog značajnog istorijskog datuma. Tom prilikom istaknut je istorijski značaj odluka Velike narodne skupštine iz 1918. godine, kojima je započela nova epoha u istoriji ovih prostora, a uručene su i pokrajinske nagrade ustanovljene povodom stogodišnjice prisajedinjenja 2018. godine.
Posle Novog Sada najviše delegata došlo je iz Subotice, te je i tamo odata počast skupom kod spomenika kralju Petru Prvom Karađorđeviću.
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