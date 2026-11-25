REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju prognozu za naredne dane.

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VREME U SRBIJI



U planinskim predelima istočne Srbije kiša će se lediti na tlu, duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i na planinama i jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine (od 60 do 90 kilometara na sat).Posle podne i uveče vetar će na severozapadu i zapadu Srbije biti u skretanju na severozapadni, dok će košava prema kraju dana postepeno slabiti.

VREME U BEOGRADU

Oblačno i vetrovito, pre podne sa kišom, dok će duvati umeren i jak jugoistočni vetar koji će kratkotrajno pre podne biti sa udarima olujne jačine, a najviša dnevna temperatura biće oko osam stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE



UPOZORENjE ZA PODRUČJE SRBIJE

Kasno večeras, tokom noći i sutra u planinskim predelima istočne Srbije i u Negotinskoj Krajini kiša, koja će se ponegde lediti na tlu.

UPOZORENjE NA JAKU I OLUJNU KOŠAVU

U toku noći i sutra u košavskom području vetrovito sa umerenim i jakim, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujnim jugoistočnim vetrom sa udarima od 60 do 90 km/h. Uveče slabljenje vetra.



(sputnikportal.rs)



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