PRONAĆI savršen komad koji spaja udobnost, eleganciju i ženstvenost ponekad je mnogo lakše nego što se čini.

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Dovoljno je posetiti „Woman’ Secret”, poznati modni brend koji je svoju modernu prodavnicu otvorio u šoping-centru Delta Planet Niš. Bilo da tražite nešto posebno za sebe ili želite da obradujete dragu osobu, ovde ćete pronaći inspiraciju za pravi izbor. Jer, kada je reč o pažljivo odabranim detaljima, kvalitetu i stilu, sa „Woman’ Secret” poklonom teško je pogrešiti.

Nova prodavnica donela je niškoj modnoj sceni prepoznatljivu kombinaciju prefinjenosti, udobnosti i senzualnog dizajna, slaveći ženstvenost u svim njenim oblicima. Od sofisticiranog donjeg veša, preko udobnog programa za spavanje i opuštanje kod kuće, do atraktivnih modnih dodataka, asortiman je osmišljen tako da odgovori različitim ukusima i potrebama savremene žene.

Foto: Promo

- Naš tim je uvek spreman da pomogne u odabiru i svakoj dami pruži savet kako bi pronašla upravo ono što joj najviše odgovara. Želimo da se svaka kupovina pretvori u prijatno iskustvo i da naše kupce uvek dočekamo sa pažnjom i razumevanjem njihovih želja - kaže Vesna Savov, menadžerka prodavnice „Woman’ Secret”.

Foto: Promo

Prema njenim rečima, među najtraženijim proizvodima izdvajaju se pidžame i aksesoari, posebno neseseri, papuče i različiti detalji koji upotpunjuju glavne kolekcije. Upravo takvi proizvodi predstavljaju i odličnu ideju za poklon, naročito u periodu kada se približavaju novogodišnji i božićni praznici.

Dodatni razlog za posetu je i aktuelna ponuda. U prodavnici „Woman’ Secret” trenutno su dostupni popusti do 30 odsto, dok se u narednom periodu očekuju i nove pogodnosti.

- Pozivamo sve dame da iskoriste aktuelne popuste i posete našu prodavnicu. Predstojeći praznici idealna su prilika da izaberu nešto lepo za sebe, ali i da pronađu poklon kojim će obradovati dragu osobu. U narednom periodu pripremamo i dodatne pogodnosti, tako da će biti još razloga za kupovinu - poručuje Vesna Savov.

Foto: Promo

A kada se kupovina spoji sa prijatnim ambijentom i raznovrsnom ponudom, zadovoljstvo je potpuno. Delta Planet Niš upravo je takvo mesto. Savremeni šoping-centar koji na jednom mestu okuplja brojne domaće i svetske brendove, modne, kozmetičke i druge prodavnice, kao i bogatu gastronomsku ponudu i sadržaje za zabavu cele porodice. Zahvaljujući dobroj povezanosti sa različitim delovima grada, idealna je destinacija za svakodnevnu kupovinu, ali i za opušteno pretpraznično razgledanje i izbor poklona.

Zato, kada sledeći put budete u potrazi za nečim posebnim, svratite u „Woman’ Secret”. Bilo da birate poklon za nekoga koga volite ili želite da obradujete sebe, ženstvenost, udobnost i dobar stil uvek su pravi izbor.