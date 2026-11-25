U SRBIJI će ujutru biti hladno vreme sa slabim i umerenim mrazem, tokom dana postepeno naoblačenje, koje će kasno posle podne i uveče usloviti kišu, a na visokim planinama jugozapadne i južne Srbije kratkotrajno i sneg, i to prvo na zapadu i jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima.

Foto: Unsplash/Patrick Langwallner

Uveče i tokom noći na planinama istočne Srbije i u Negotinskoj krajini, kiša će se ponegde i lediti pri tlu, zbog čega je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao upozorenje.

Vetar slab i umeren, uveče i tokom noći u košavskom području jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -7 do 0 stepeni, a najviša dnevna od 4 do 9 stepeni.

U Beogradu jutro hladno sa slabim mrazem.

Tokom dana umereno do potpuno oblačno, a tokom noći sa kišom. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od -4 do nule, a najviša dnevna oko 9 stepeni.

(Tanjug)

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