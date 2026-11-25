TERETNA vozila na pojedinim graničnim prelazima zadržavaju se i do četiri sata, dok na putničkim terminalima nema dužih čekanja, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS), pozivajući se na informacije Uprave granične policije Republike Srbije.

Foto: Werner Otto/Alamy/Profimedia

Prema poslednjim podacima navedenim u izveštaju, na teretnim terminalima na izlazu iz Srbije kamioni na graničnim prelazima Horgoš i Kelebija čekaju po 240 minuta, na prelazu Šid-drumski 120 minuta, na Batrovcima 60 minuta, dok je na prelazu Vatin zadržavanje 90 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Prema informacijama JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Radovi na više putnih pravaca

Vozače danas očekuju i izmene režima saobraćaja zbog radova na pojedinim deonicama.

Na auto-putu A1, između petlje Sirig i petlje Novi Sad sever, u smeru ka Beogradu, od 8 do 15 časova izvode se radovi na redovnom održavanju. Za saobraćaj je zatvorena vozna traka u dužini od 200 metara, dok se vozila kreću preticajnom trakom.

Radovi su najavljeni i na državnom putu I M reda broj 11, na deonici petlja Nacional – petlja Tošin Bunar, u smeru ka Beogradu. Od 10 do 14.30 časova biće zatvorene vozna i krajnja desna saobraćajna traka u dužini od 300 metara, a saobraćaj će se odvijati preticajnom trakom.

Iz "Puteva Srbije" apeluju na vozače da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.

Oprez zbog promenljivih vremenskih uslova

Vozačima se savetuje dodatni oprez zbog mogućih vlažnih kolovoza, smanjene vidljivosti i pojave magle, naročito na deonicama pored reka, u kotlinama i klisurama.

Posebna pažnja potrebna je na mostovima i nadvožnjacima, gde se zbog nižih temperatura može pojaviti poledica.

AMSS i "Putevi Srbije" preporučuju da se pre polaska na put proveri aktuelno stanje na putevima i graničnim prelazima, kao i da se vožnja prilagodi vremenskim prilikama.