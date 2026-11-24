REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) pokrenuo je novi način obaveštenja na svom sajtu.

MATTHIAS BEIN / AFP / Profimedia

Pored najava, upozorenja i hitnih upozorenja, RHMZ je ubavio i zasebnu prognozu za Srbiju, i zasebnu za Beograd. U svakoj se navodi prognoza za danas, sutra i za narednih 7 dana.

Na sajtu RHMZ je i dalje na snazi upozorenje na lokalnu pojavu ledene kiše sutra uveče za područje Istočne Srbije.

- U toku večeri i noći, između 25. i 26. novembra na planinama istočne Srbije i u Negotinskoj krajini sa kišom koja će se ponegde i lediti pri tlu - navodi se u upozorenju.

U prognozi za Srbiju navodi se da će danas do kraja dana u Banatu, na istoku i jugoistoku Srbije biti povremeno i jak, a u Borskom okrugu i sa udarima olujne jačine, uveče u slabljenju, a tokom noći u skretanju na južni i jugoistočni.

Foto: Printscreen

Ujutru hladno sa slabim i umerenim mrazem. Tokom dana postepeno naoblačenje, koje će kasno posle podne i uveče usloviti kišu, a na visokim planinama jugozapadne i južne Srbije kratkotrajno i sneg, i to prvo na zapadu i jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima.

Uveče i tokom noći na planinama istočne Srbije i u Negotinskoj krajini, kiša će se ponegde i lediti pri tlu. Vetar slab i umeren, uveče i tokom noći u košavskom području jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -7 do 0, a najviša dnevna od 4 do 9 stepena.

- Do kraja sedmice, od 26. do 29. novembra pretežno oblačno povremeno sa kišom, a u četvrtak u košavskom području i vetrovito sa jakim, na jugu Banatu i olujnim jugoistočnim vetrom, koji će oslabiti u četvrtak uveče - navodi se na sajtu RHMZ.

Za vikend, 28. i 29. novembra očekuje se pad temperature, a u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima i prelazak kiše u sneg, uz formiranje snežnog pokrivača u brdsko-planinskim predelima.

- Početkom naredne sedmice, od 30. novembra do 2. decembra malo do umereno oblačno i suvo - kažu u RHMZ.

Do kraja dana pretežno sunčano uz slab do umeren zapadni vetar, koji će uveče i tokom noći biti u skretanju na južni i jugoistočni. Najviša temperatura danas do 6 stepeni.

- Jutro hladno sa slabim mrazem. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, a tokom noći sa kišom. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od -4 do 0, a najviša dnevna oko 9 stepeni - navodi RHMZ.

Foto: Printscreen

Do kraja sedmice, od 26. do 29. novembra pretežno oblačno povremeno sa kišom, a u četvrtak i vetrovito sa jakim, jugoistočnim vetrom, koji će oslabiti u četvrtak uveče. Za vikend, 28. i 29. novembra, pad temperature, pa se u višim delovima grada može očekivati i kratkotrajna susnežica ili sneg. Početkom naredne sedmice 30.11. do 02.12.) malo do umereno oblačno i suvo.

Ovaj hladni talas mogao bi povremeno da bude blago oslabljen usled prolaska ciklona koji u svom prednjem delu donose prolazno malo topliji vazduh, ali odmah nakon njihovog prolaska, u hladnom sektoru ciklona, ponovo sledi veoma hladno vreme.

Upravo od kretanja i snage ovih ciklona zavisiće i pojava snega - ukoliko oni ne oslabe i ne prođu prebrzo, stvoriće se uslovi za snežne padavine, najavili su meteorolozi "Meteo Srbija".

Glavni razlog zašto bi ovaj hladni period mogao da potraje leži u izuzetno povoljnim atmosferskim i meteorološkim faktorima. Naime, kako navodi "Meteo Srbija", NAO indeks je neutralan i kreće se ka negativnoj fazi, MJO indeks je stacioniran uz retrogradno kretanje, a mlazna zonalna strujanja iznad Atlantika i Evrope su znatno slabija.

Foto: Printscreen/Facebook/Marko Cubrilo

Pored toga, formira se snažan i dugotrajan anticiklon na severozapadu, severu i severoistoku kontinenta, dok se severnije od Alpa i Karpata akumulirala ogromna količina hladnog vazduha.

Zbog izostanka klasičnih atlantskih ciklona koji bi zbrisali hladnoću ka severoistoku, akumulirana hladna masa ostaje u zasedi i obrušava se čim ciklon prođe.

Suvo i hladno vreme sa jutarnjim mrazevima

Sličan razvoj situacije najavljuje i meteorolog amater Marko Čubrilo, koji ističe da nas do srede uveče očekuje uglavnom suvo, ali pravo zimsko i hladno vreme. Jutarnji minimumi biće od -5 do 0 stepeni, dok će maksimalne dnevne temperature biti od 2 do 7 stepeni.

Već u sredu posle podne duž Jadrana i na jugu regiona stiže naoblačenje sa kišom, dok se na planinama preko 900 metara nadmorske visine očekuje sneg, uz pojačanje jugoistočnog vetra, odnosno košave. Dnevni maksimumi u sredu ostaće bez veće promene u odnosu na prethodne dane.

Čubrilo kaže da će u četvrtak i petak, pod uticajem ciklona, preovladavati pretežno oblačno vreme povremeno sa padavinama, u nižim predelima uglavnom sa kišom, dok će preko 900 metara nadmorske visine i na zapadu regiona biti uslova za susnežicu i sneg. U košavskom području duvaće umerena i jaka košava, dok će na Jadranu duvati jugo.

Foto: Printscreen/Facebook/Marko Cubrilo

Posebno upozorenje važi za istok zemlje, gde se u zavetrini košave prognozira pojava opasne ledene kiše. Tokom ova dva dana temperature će biti u širokom rasponu od 1 do 11 stepeni, dok se na istoku Srbije očekuje oko -1 stepen.

Za dane vikenda pristiže novo pogoršanje vremena uz padavine i dodatni pad temperature, ali tačna jačina tog zahlađenja još uvek nije do kraja precizirana.

- Za vikend pogoršanje uz padavine i novo zahlađenje, ali još nije jasno koliko bi to zahlađenje bilo jako jer nije definisan položaj i snaga ciklona - kaže Čubrilo.

On dodaje da prognostički modeli još uvek traže konačan scenario.

Situacija za period posle 27. novembra trebalo bi da bude znatno jasnija u narednim danima, a prema sadašnjim procenama, cela prva polovina decembra mogla bi doneti vreme znatno hladnije od proseka.

(Blic.rs)