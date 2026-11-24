POSLE duge bolesti, u 88. godini preminuo je Nenad Neša Ristić, jugoslovenski i srpski televizijski novinar i nekadašnji generalni direktor Radio-televizije Srbije, potvrdila je njegova supruga Nada Blagojević Ristić.

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Sahrana će biti obavljena u krugu porodice.

Nenad Ristić bio je televizijski novinar, urednik i direktor Televizije Beograd. Diplomirao je istoriju umetnosti 1969. godine, kada je započeo novinarsku karijeru. U Takovskoj 10 proveo je 1972. do 2003. ostavivši značajan trag u jugoslovenskom i srpskom televizijskom novinarstvu.

Ostao je upamćen po prepoznatljivom stilu u informativnom programu, a popularnost je stekao uređujući Treći dnevnik i Beogradsku hroniku tokom osamdesetih godina, u koje je uveo neformalan i duhovit pristup.

Dužnost generalnog direktora Radio-televizije Srbije preuzeo je nakon petooktobarskih promena od 2000. do 2001. godine.

Nakon odlaska u penziju objavio je knjigu sećanja "Zum u čelo" u kojoj je dokumentarno i sa dozom humora opisao decenije rada na televiziji.

Udruženje novinara Srbije dodelilo mu je 2022. godine nagradu za životno delo za ukupan doprinos televizijskom novinarstvu, dokumentaristici i putopisnom stvaralaštvu.

(RTS)