PRAVOSLAVNI vernici danas, 25. novembra, obeležavaju Svetog Jovana Milostivog, aleksandrijskog patrijarha koji je ostao upamćen po neizmernoj dobroti i brizi za siromašne. Njegov život i danas nosi snažnu poruku – najveće bogatstvo čoveka nije ono što poseduje, već ono što je spreman da pruži drugima.

Foto: SPC

Sveti Jovan Milostivi bio je jedan od najpoznatijih hrišćanskih dobrotvora. Njegovo ime vezuje se za milosrđe, praštanje i nesebičnu pomoć ljudima koji su se našli u nevolji.

Praznik se obeležava 25. novembra po novom, odnosno 12. novembra po starom kalendaru. Ove godine pada u sredu, pa je prema crkvenom kalendaru predviđen post na ulju.

Ko je bio Sveti Jovan Milostivi?

Sveti Jovan rođen je na Kipru, u gradu Amatuntu, u uglednoj i imućnoj porodici. Iako je imao sve uslove za lagodan život, još od mladosti pokazivao je posebnu ljubav prema siromašnima i ljudima koji pate.

Nakon smrti supruge i dece, svoj život posvetio je molitvi i služenju drugima. Oko 610. godine izabran je za patrijarha Aleksandrije, jednog od najznačajnijih hrišćanskih centara tog vremena.

Kada je preuzeo patrijaršijsku dužnost, prvo što je učinio bilo je da zatraži popis siromašnih stanovnika grada. Prema crkvenom predanju, bilo ih je oko 7.500, a Jovan je želeo da niko od njih ne ostane bez pomoći.

Crkveno bogatstvo koristio je za hranu, odeću, lečenje i zbrinjavanje ljudi u nevolji. Pomagao je udovicama, siročadi, bolesnima i svima koji nisu imali kome da se obrate.

Zbog takvog života dobio je ime Milostivi.

Odbio da ode dok ne sasluša siromašnu udovicu

Jedno od najpoznatijih predanja govori o tome kako je Sveti Jovan, na putu ka hramu, sreo siromašnu udovicu koja je želela da mu ispriča svoje nevolje.

Njegovi pratioci savetovali su mu da požuri, jer ga čeka bogosluženje. Međutim, patrijarh nije želeo da ode dok ženu ne sasluša do kraja.

Za njega je pomoć čoveku bila važnija od žurbe i lične udobnosti.

U drugom predanju navodi se da je prekinuo bogosluženje kako bi se pomirio sa čovekom prema kojem je imao nesporazum. Smatrao je da ne može iskreno služiti Bogu ako u srcu nosi neprijateljstvo.

Ovakve priče učinile su ga simbolom praštanja i čovekoljublja.

Tropar Svetom Jovanu Milostivom

Tropar se peva u čast svetitelja, a posvećen je njegovom trpljenju, molitvi i ljubavi prema siromašnima.

Foto: SPC

Tropar, glas 8:

- U podvizima tvojim stekao si platu tvoju, oče sveti, u molitvama neprestano trpeći. Zavoleo si siromašne, stalno ih pomažući: zato se moli Gospodu Hristu, Sveti Jovane Milostivi, da spase duše naše.

Narodni običaji i verovanja

U narodu se praznik Svetog Jovana Milostivog vezuje za dobrotu, praštanje i pomaganje onima kojima je pomoć potrebna.

Prema običajima i verovanjima koja se prenose, ovaj dan treba provesti u miru, bez svađe, ružnih reči i zlopamćenja.

Veruje se da je posebno lepo na ovaj dan:

Pomoći siromašnima ili nekome ko je u nevolji;

Posetiti bolesne i usamljene;

Oprostiti uvredu i pomiriti se sa nekim;

Podeliti hranu ili dar sa onima koji nemaju;

Pomoliti se za zdravlje, mir i blagostanje porodice.

U pojedinim narodnim predanjima pominje se i običaj da se uoči praznika pogleda u nebo i zamisli želja. Ipak, to je narodno verovanje, a ne crkveno pravilo.

Suština praznika nije u običajima koji obećavaju sreću, već u dobročinstvu i iskrenoj brizi za druge.

Šta danas treba izbegavati?

Narodno predanje savetuje da se na ovaj dan izbegavaju svađe, vređanje, osveta i odbijanje pomoći ljudima koji su u nevolji.

Sveti Jovan Milostivi podseća vernike da se dobrota ne meri velikim rečima, već konkretnim delima.

Poruka praznika

Sveti Jovan Milostivi preminuo je oko 620. godine, ali je njegovo ime ostalo simbol čoveka koji je svoje bogatstvo pretvorio u pomoć drugima.

Njegov praznik podseća da milosrđe, praštanje i solidarnost nisu vrednosti koje treba čuvati samo za velike praznike.

Ponekad je dovoljno saslušati nekoga, pomoći bez očekivanja nagrade ili pružiti ruku čoveku koji je ostao sam.

Upravo je to bila najveća životna poruka Svetog Jovana Milostivog.

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